Boeren willen de wolf laten bejagen, druk op kabinet groeit

Nederlandse boeren vinden dat de omgang met de wolf radicaal anders moet. Zij willen dat de wolf wordt bejaagd, naar Duits voorbeeld. Ook LTO Noord pleit voor een forse daling van het aantal wolven en doet een dringend beroep op het nieuwe kabinet, meldt het AD maandag.

Volgens LTO Noord moet Nederland snel het Duitse voorbeeld volgen. In Duitsland wordt de wolf sinds kort gezien als een 'bejaagbare soort'. Jagers hebben daardoor de mogelijkheid om het dier tussen 1 juli en 31 oktober af te schieten. Dit zou ervoor zorgen dat de sociale onrust in plattelandsgebieden kan worden getemperd, aldus LTO tegen de krant.

'Een roofdier, geen knuffeldier'

In Nederland leven inmiddels ruim honderd wolven, verdeeld over zo'n veertien roedels. In 2025 pleegden deze dieren 888 bevestigde aanvallen op vee en dat aantal groeit elk jaar sinds 2020. Melkveehouder Bruins onderstreept: "De wolf is een roofdier, geen knuffeldier." Ook zegt hij tegen het AD dat het niet langer om incidenten gaat, maar om "een structureel probleem".

Willem-Jan, een dierenarts in Gelderland, steunt de oproep van LTO. Hij heeft al vele honderden gewonde schapen en andere dieren moeten laten inslapen nadat zij door een wolf waren aangevallen. Volgens hem is het voor deze dieren vaak een "lijdensweg" en is het daarom het meest humaan om ze een 'spuitje' te geven.

