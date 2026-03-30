Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Boeren willen de wolf laten bejagen, druk op kabinet groeit

Beleid

Vandaag, 17:06

Link gekopieerd

Nederlandse boeren vinden dat de omgang met de wolf radicaal anders moet. Zij willen dat de wolf wordt bejaagd, naar Duits voorbeeld. Ook LTO Noord pleit voor een forse daling van het aantal wolven en doet een dringend beroep op het nieuwe kabinet, meldt het AD maandag.

Volgens LTO Noord moet Nederland snel het Duitse voorbeeld volgen. In Duitsland wordt de wolf sinds kort gezien als een 'bejaagbare soort'. Jagers hebben daardoor de mogelijkheid om het dier tussen 1 juli en 31 oktober af te schieten. Dit zou ervoor zorgen dat de sociale onrust in plattelandsgebieden kan worden getemperd, aldus LTO tegen de krant.

'Een roofdier, geen knuffeldier'

In Nederland leven inmiddels ruim honderd wolven, verdeeld over zo'n veertien roedels. In 2025 pleegden deze dieren 888 bevestigde aanvallen op vee en dat aantal groeit elk jaar sinds 2020. Melkveehouder Bruins onderstreept: "De wolf is een roofdier, geen knuffeldier." Ook zegt hij tegen het AD dat het niet langer om incidenten gaat, maar om "een structureel probleem".

Willem-Jan, een dierenarts in Gelderland, steunt de oproep van LTO. Hij heeft al vele honderden gewonde schapen en andere dieren moeten laten inslapen nadat zij door een wolf waren aangevallen. Volgens hem is het voor deze dieren vaak een "lijdensweg" en is het daarom het meest humaan om ze een 'spuitje' te geven.

Wil je weten hoe gevaarlijk de wolf echt is en wat je kunt doen als je oog in oog met een wolf staat? Bekijk dan de video bovenaan het artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.