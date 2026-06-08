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Manegehouder treft zwaargewonde paarden aan in Langbroek: 'Dit was een wolf'

Dieren

Vandaag, 18:23

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Een paard op een manege in het Utrechtse Langbroek vecht voor zijn leven na een mogelijke aanval van een wolf. Een tweede paard raakte eveneens gewond. Uit DNA-onderzoek moet blijken welk dier verantwoordelijk is voor de verwondingen. De uitslag wordt over ongeveer vier weken verwacht.

Manegehouder Bart Kuijper trof zijn paarden Whisper en Cable gewond aan. Vooral Whisper is er slecht aan toe, vertelt hij tegen Hart van Nederland. Het dier heeft diepe bijtwonden, laat hij in bovenstaande video zien. Kuijper vermoedt dat een wolf achter de aanval zit, maar dat is nog niet officieel vastgesteld.

BIJ12 bevestigt dat het incident in Langbroek wordt onderzocht en dat DNA is afgenomen om vast te stellen of een wolf verantwoordelijk was. Volgens de organisatie zijn aanvallen op paarden niet nieuw: tussen 2015 en 2024 ging ongeveer 2 procent van de geregistreerde wolvenschade aan vee om paarden en pony's.

Zorgen

De gebeurtenis leidt tot zorgen onder paardeneigenaren. Brancheorganisatie FNRS ziet dat de aanwezigheid van wolven op steeds meer plekken leidt tot onzekerheid. Volgens de organisatie kiezen sommige eigenaren ervoor om paarden vaker binnen te houden of activiteiten aan te passen uit angst voor een confrontatie. Tegelijkertijd benadrukt de FNRS dat paarden voor hun welzijn juist zoveel mogelijk buiten moeten kunnen lopen.

Door Redactie Hart van Nederland

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