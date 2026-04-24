Ingrijpen bij wolf versneld: provincies mogen sneller toestemming geven

Dieren

Vandaag, 13:42 - Update: 3 uur geleden

Provincies kunnen sneller toestemming geven om een wolf die mensen aanvalt af te kunnen schieten. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) neemt tegen de wolf. Provincies kunnen die afschotvergunning vast klaarleggen. "Zodat je niet weken nodig hebt om een vergunning te krijgen waardoor andere mensen gevaar lopen", vertelt de VVD-bewindsman na afloop van de ministerraad.

In Europa is al eerder afgesproken dat de wolf een lagere beschermingsstatus heeft. Daardoor zijn dit soort maatregelen nu mogelijk.

Erkens heeft een definitie laten opstellen voor wat een probleemwolf is. "Denk aan een wolf die meermaals over een wolfwerend hek gesprongen is, vee zou daardoor eigenlijk beschermd moeten zijn. Of als een wolf twee keer gezien wordt bij een school of een speelplek en zo een gevaar vormt voor kinderen."

Ook mogen provincies toestemming geven om de wolf af te schrikken met een paintballgeweer of rubberen kogels. Particulieren zoals boeren mogen de wolf wegjagen met licht en geluid, daar is geen vergunning voor nodig.

