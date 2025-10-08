Terug

Tegenslag voor VVD: senator stapt vanwege onvrede uit fractie Eerste Kamer

Beleid

Vandaag, 13:02

Senator Cees van de Sanden stapt uit de fractie van de VVD in de Eerste Kamer. Hij kan zich niet meer vinden in de huidige koers van de partij. Van de Sanden neemt zijn zetel mee en gaat verder als onafhankelijk senator.

"De VVD is de afgelopen jaren steeds verder weggedreven van haar eigen liberale kernwaarden", laat Van de Sanden in een verklaring weten. "Besluiten zoals de steun voor asielnoodmaatregelen, het Oeganda-plan, het bestuurlijk verbod zonder rechterlijke tussenkomst op motorbendes en de Antifa-motie staan op gespannen voet met de principes van vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtsstaat. Deze koers kan ik niet langer verenigen met mijn eigen liberale kompas."

Van de Sanden zat sinds ruim twee jaar voor de VVD in de Eerste Kamer. Hij zegt zijn zorgen en suggesties intern te hebben gedeeld in de partij, maar dit leidde niet tot een koerswijziging.

Zetels

"De heer Van de Sanden heeft ons vanochtend medegedeeld dat hij niet langer deel zal uitmaken van onze fractie", reageert VVD-fractievoorzitter Tanja Klip-Martin in de Eerste Kamer. "Hij heeft me daarmee compleet overvallen. Ik betreur zijn besluit en het feit dat hij voornemens is zijn VVD-zetel mee te nemen."

De VVD heeft door zijn vertrek nog negen zetels over in de Eerste Kamer. De partij, onder leiding van Dilan Yeşilgöz, heeft het moeilijk in de peilingen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. In sommige peilingen staat de partij nog maar op dertien zetels.

ANP

