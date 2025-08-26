D66 wil noodkabinet met ‘gedegen bestuurders’ na vertrek NSC

D66-leider Rob Jetten pleit voor een noodkabinet met "gedegen bestuurders", nu ook de bewindslieden van NSC het kabinet-Schoof hebben verlaten. Volgens De Telegraaf ziet hij een kabinet van nationale eenheid als uitweg uit de politieke chaos.

Jetten wil dat premier Dick Schoof mogelijk blijft zitten, maar dat er ervaren krachten om hem heen komen. Hij denkt aan figuren als oud-premier Jan Peter Balkenende, voormalig minister Winnie Sorgdrager, Jaap de Hoop Scheffer en ex-GL-politica Kathalijne Buitenweg. "Kiezers zijn het geruzie beu en snakken naar een degelijk landsbestuur," zegt Jetten tegen de krant.

Vorige week besloot NSC zich geheel terug te trekken uit het kabinet. Dit nadat minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken zijn ontslag indienden nadat hij onvoldoende steun voelde voor meer maatregelen tegen Israël. Bekijk hieronder hoe dat toen ging:

1:37 Woensdag debat over vertrek NSC uit kabinet-Schoof

Crisis na crisis

De VVD en BBB zijn ondertussen bezig om kandidaten te zoeken die de vertrokken NSC’ers moeten vervangen. Zij willen uiterlijk woensdag een lijst presenteren. Diezelfde dag praat de Tweede Kamer over de penibele situatie waarin het landsbestuur verkeert.

Het kabinet-Schoof kwam begin juni al in de problemen toen de PVV uit de coalitie stapte. Geert Wilders vond dat er te weinig werd gedaan aan extra asielmaatregelen. Sindsdien is het kabinet demissionair.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Vorige week stapten ook de NSC-bewindslieden op. Zij konden zich niet vinden in de koers van VVD en BBB rondom de Israël-Gaza-kwestie. Daarmee verloor het kabinet opnieuw steun en bleef er nog minder van de coalitie over.

Tijd dringt richting verkiezingen

Binnen VVD en BBB klinkt dat de vorming van een tijdelijk noodkabinet de enige realistische route is. "Het moet goed en het moet snel," zegt een coalitiebron tegen de krant. Grote partijen zien geen oppositiepartij die bereid is om vlak voor de verkiezingen, eind oktober, nog in te stappen. Eind oktober worden er weer Tweede Kamerverkiezingen gehouden.