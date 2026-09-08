Minister Letschert over intrekken licentie ON!: 'Geen andere keus'

Mediaminister Rianne Letschert zegt geen andere keus te hebben dan de licentie van omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Volgens de minister houdt de omroep zich structureel niet aan de wettelijke regels die gelden voor publieke omroepen. De procedure om de erkenning in te trekken is dinsdag begonnen. ON! en de Tweede Kamer zijn hier inmiddels over geïnformeerd.

Volgens Letschert zijn er heldere regels voor omroepen die met publiek geld programma's maken. De minister stelt dat Ongehoord Nederland die herhaaldelijk heeft overtreden. Ze verwijst hierbij ook naar conclusies van onafhankelijke toezichthouder Commissariaat voor de Media. Die heeft vastgesteld dat ON! tekortschiet op het gebied van wet- en regelgeving, de besteding van publieke middelen en journalistieke kwaliteitsnormen.

Onlangs raakte de omroep weer in opspraak vanwege een fragment over Hitler. Letschert noemde het fragment onsmakelijk, zo is te zien in onderstaande video.

1:13 Minister Letschert noemt Hitler-fragment ON! 'onsmakelijk, vreselijk en kwetsend'

Functioneren van organisatie

Bovendien heeft de NPO de minister gevraagd op te treden wegens een gebrek aan samenwerking vanuit ON!. Volgens de NPO uit zich dat onder meer in het stelselmatig overtreden van de Journalistieke Code. Ook kreeg de omroep binnen een jaar twee sancties van het Commissariaat voor de Media: een boete wegens belangenverstrengeling en het niet nakomen van het redactiestatuut, en een last onder dwangsom vanwege het niet volledig verstrekken van financiële informatie.

De minister benadrukt dat de procedure zich richt op het functioneren van de organisatie: "Dat staat los van het geluid of de mensen die die organisatie vertegenwoordigt." De volgende stap is een schriftelijk voorgenomen besluit naar ON! sturen. Na hoor en wederhoor zal Letschert een definitief besluit nemen. Ongehoord Nederland kan vervolgens bezwaar maken of naar de rechter stappen.

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Reactie Ongehoord Nederland

Peter Vlemmix, directeur van Ongehoord Nederland, noemt de situatie zorgwekkend: "De minister heeft ons zojuist medegedeeld dat ze een voorgenomen besluit heeft om de licentie te gaan intrekken en ze heeft hierbij gezegd dat we op dit moment niet over de inhoud gaan praten. Het is een zorgwekkende dag voor de Nederlandse Publieke Omroep. Blijkbaar zegt D66 tien steden te gaan bouwen, maar dat doen ze niet. Omroepen slopen wel."

"Wij hebben de stukken nog niet ontvangen. Die komen volgende week. We zullen uiteraard in het belang van een ieder die ons geluid, maar ook de publieke omroep in bredere zin en het rechtse geluid een warm hart toedraagt, ons er niet bij neerleggen", zegt Vlemmix. "De uitzendingen gaan voorlopig gewoon door, want eerst krijg je de zienswijze en dan de potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn gewoon op de buis."