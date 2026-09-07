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NPO verzoekt minister om licentie ON! in te trekken na ophef over Hitler-fragment

TV-programma's

Vandaag, 10:33

De NPO heeft maandag officieel een verzoek ingediend bij minister Rianne Letschert om de licentie van omroep Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Volgens de publieke omroep is daar inmiddels voldoende juridische grondslag voor. De NPO wilde tot dusver nooit zo'n ingrijpend verzoek indienen bij de minister.

De ledenomroepen verzochten al langer om maatregelen tegen ON!. Vorige week werd voor het eerst om intrekking van de vergunning gevraagd. Aan het begin van de zomer vroeg het college om "passende maatregelen" tegen de omroep.

Dinsdag besluit

Dinsdag wordt een beslissing van minister Letschert verwacht over de toekomst van ON!. Ze spreekt dan met Peter Vlemmix, de directeur van de omroep. Hij liet eerder weten dat hem is verteld dat hij dan een voorgenomen besluit te horen krijgt.

De ophef ontstond naar aanleiding van een fragment dat op 31 juli werd uitgezonden in een onlineprogramma van de omroep. Tijdens een gesprek over Hitlers strijd tegen het globalisme werd gezegd dat hij ook weleens gelijk had. Hierna kwamen meerdere klachten binnen bij de ombudsman.

In bovenstaande video zie je de reactie van minister Letschert op de ophef rondom Ongehoord Nederland en met welke juridische mogelijkheden ze mogelijk kan ingrijpen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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