Minister Letschert kijkt naar juridische opties na ophef rond Hitler-fragment ON!

Mediaminister Rianne Letschert onderzoekt welke juridische mogelijkheden ze heeft om in te grijpen bij Ongehoord Nederland (ON!). Ze vindt het nog te vroeg om te zeggen of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Wel sprak ze vrijdag openlijk over het mogelijk intrekken van de vergunning van de omroep.

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"Ik kan hier heel stoer zeggen: ik ga dat even doen. Dan fluit de rechter mij meteen terug", zei Letschert op de vraag of ze ON! uit de publieke omroep wil zetten. Volgens de minister zijn daar duidelijke juridische voorwaarden aan verbonden.

Problemen bij ON! stapelen zich op

Een vergunning kan worden ingetrokken als er twee sancties van het Commissariaat voor de Media liggen. Ook kan de minister daartoe verplicht worden, bijvoorbeeld bij financieel wanbeheer. Een andere mogelijkheid ontstaat als de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) geen kans meer ziet voor inhoudelijke samenwerking. "Dat verzoek heb ik nog niet liggen."

Letschert ziet wel dat er steeds meer problemen rond ON! spelen. "Als je nou terugkijkt op het afgelopen jaar, dan zijn er heel veel zorgen geuit." Ze wijst onder meer op kritiek op de journalistieke kwaliteit, meerdere sancties en de recente ophef over een fragment met Adolf Hitler.

Minister noemt fragment 'vreselijk en kwetsend'

In een onlineprogramma van ON! was een toespraak van Hitler te zien waarin hij ageerde tegen een "ontwortelde internationale kliek". Vanuit het publiek klonk daarbij "Juden!". Vervolgens werd besproken of Hitler hiermee een punt had. Letschert noemt het fragment "Onsmakelijk, vreselijk, kwetsend, onnodig".