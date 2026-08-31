ON! haalt omstreden programma offline na ophef over Hitler-fragment

Omroep Ongehoord Nederland (ON!) heeft het onlineprogramma Let's Twist Again van haar kanalen verwijderd. Dat laat ON! in een bericht op de website weten. Afgelopen week ontstond veel ophef over een aflevering van het programma waarin Adolf Hitler werd aangehaald.

De gewraakte aflevering stond al enkele weken online, maar pas eind augustus ontstond er brede ophef over. "ON! heeft daarop de content, die reeds drie weken online stond, bewust niet direct die dag verwijderd. De hele inhoud en context deden ertoe: het zeer ongelukkig gekozen fragment, de reacties door de sprekers maar ook het uitdrukkelijk afstand nemen", stelt ON!

"Nu er voldoende gelegenheid is geweest dit te beoordelen, haalt ON! de serie weg", vervolgt de omroep. "Het kwaliteitsniveau is niet wat verwacht mag worden en de serie is niet waar de omroep voor staat."

Boze reacties Kamerleden

De afgelopen week klonk er veel kritiek op de uitzending, waarin onder meer werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei. Het fragment leidde onder meer tot boze reacties van Kamerleden die aandrongen op een vertrek van ON! uit het publieke bestel. Vrijdag zei mediaminister Rianne Letschert te zoeken naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij ON!