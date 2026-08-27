Ruim 20.000 handtekeningen tegen ON! na ophef over Hitler-fragment

Een petitie over het intrekken van de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland (ON!) is donderdagochtend ruim 20.000 keer ondertekend. Deze week ontstond ophef over een fragment in een onlineprogramma van ON! waarin Adolf Hitler werd aangehaald. "Geen Hitler-verheerlijking op onze publieke omroep", luidt de petitie.

De initiatiefnemers richten ze zich op minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). "Wij vragen minister Letschert: Trek de erkenning van Ongehoord Nederland in", schrijven ze. "De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mag in uiterste gevallen de erkenning van een omroep intrekken. Nadat de journalistieke maatstaf stelselmatig is geschonden, is het hoog tijd dat dit gebeurt." Het doel van de petitie ligt op 25.000 handtekeningen.

De petitie is gestart naar aanleiding van een fragment dat op 31 juli werd uitgezonden in een onlineprogramma van de omroep. Tijdens een gesprek over Hitlers strijd tegen het globalisme werd gezegd dat hij ook weleens gelijk had. Hierna kwamen meerdere klachten binnen bij de ombudsman. De klagers spreken zich uit over het gesprek en vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO.

Verscherpt toezicht

Ook het Commissariaat voor de Media heeft zich over de kwestie uitgesproken. Volgens de toezichthouder is "elke vorm van promotie van het gedachtengoed van Hitler ongepast". Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat. Een van de redenen daarvoor is het niet naleven van de Journalistieke Code van de NPO.

Kamerleden van verschillende politieke partijen drongen aan op een vertrek van ON! uit de publieke omroep. Een woordvoerder van de minister stelde eerder dat Letschert zich beraadt op de toekomst van ON!.