Raisa Blommestijn in hoger beroep veroordeeld om beledigende tweets

Vandaag, 14:07

Raisa Blommestijn is in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur waarvan tien uur voorwaardelijk voor beledigende uitlatingen op X in mei 2023. De presentatrice van Ongehoord Nederland (ON!) gebruikte de term "negroïde primaten" bij een video waarop geweld te zien was.

Ze schreef onder andere op X: "Wéér een blanke man op straat in elkaar getrapt door een groep negroïde primaten. Hoeveel weerloze blanken moeten nog slachtoffer worden?"

Ongehoord Nederland, de omroep waar Blommestijn presentatrice van is, ligt al langer onder vuur. Zo wilde de NPO dat voormalig staatssecretaris Uslu de uitzendvergunning van de omroep introk. De reactie van Uslu daarop zie je in de video bovenaan dit artikel.

Lagere straf dan in 2024

De straf valt een stuk lager uit dan in december 2024. Toen veroordeelde de rechtbank in Den Haag haar tot tachtig uur taakstraf, waarvan veertig voorwaardelijk. Het hof noemt Blommestijns uitlatingen kwetsend en onnodig grievend voor mensen van kleur. De opiniemaakster had haar kritiek op het migratiebeleid op een andere manier kunnen uiten, vindt het hof.

Daarnaast is de opiniemaakster volgens het hof terecht veroordeeld voor belediging, omdat ze advocaat en voormalig Tweede Kamerlid Sidney Smeets in een andere tweet 'kleuterneuker' had genoemd. De term kleuterneuker werd als waarheid gebracht in de ogen van het hof.

Door ANP

