OM eist taakstraf tegen Raisa Blommestijn om omstreden tweets

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een werkstraf van 60 uur geëist tegen Raisa Blommestijn, waarvan 30 uur voorwaardelijk. De presentatrice van Ongehoord Nederland (ON!) staat terecht voor groepsbelediging en smaad vanwege berichten op X in 2023. Blommestijn noemde mannen in een video over een mishandeling 'negroïde primaten' en omschreef advocaat en voormalig D66-Kamerlid Sidney Smeets in een andere tweet als 'kleuterneuker'. Volgens het OM heeft Blommestijn zich met de term 'negroïde primaten' laatdunkend uitgelaten over een groep mensen vanwege hun huidskleur. "Ze worden afgeschilderd als agressieve apen", stelde de advocaat-generaal. "De verdachte heeft met haar bewoordingen twee groepen mensen tegenover elkaar gezet."

Vrijheid van meningsuiting

De rechtbank in Den Haag veroordeelde Blommestijn in 2024 tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, en een schadevergoeding van 1550 euro aan Smeets. Zij ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Blommestijn stelt dat ze met haar berichten een maatschappelijk debat wilde aanzwengelen en niet doelde op huidskleur, maar op gedrag. Ze zegt dat ze probeerde 'op te komen voor de vrijheid van meningsuiting', nadat FvD-politicus Gideon van Meijeren een paar dagen eerder de woorden 'negroïde primaten' niet mocht gebruiken in een Kamerdebat. Ook stelt ze dat haar uitlating over Smeets niet persoonlijk bedoeld was.