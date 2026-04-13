Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
OM eist taakstraf tegen Raisa Blommestijn om omstreden tweets

Rechtszaak

Vandaag, 16:46

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep een werkstraf van 60 uur geëist tegen Raisa Blommestijn, waarvan 30 uur voorwaardelijk. De presentatrice van Ongehoord Nederland (ON!) staat terecht voor groepsbelediging en smaad vanwege berichten op X in 2023. Blommestijn noemde mannen in een video over een mishandeling 'negroïde primaten' en omschreef advocaat en voormalig D66-Kamerlid Sidney Smeets in een andere tweet als 'kleuterneuker'. Volgens het OM heeft Blommestijn zich met de term 'negroïde primaten' laatdunkend uitgelaten over een groep mensen vanwege hun huidskleur. "Ze worden afgeschilderd als agressieve apen", stelde de advocaat-generaal. "De verdachte heeft met haar bewoordingen twee groepen mensen tegenover elkaar gezet."

Vrijheid van meningsuiting

De rechtbank in Den Haag veroordeelde Blommestijn in 2024 tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, en een schadevergoeding van 1550 euro aan Smeets. Zij ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Blommestijn stelt dat ze met haar berichten een maatschappelijk debat wilde aanzwengelen en niet doelde op huidskleur, maar op gedrag. Ze zegt dat ze probeerde 'op te komen voor de vrijheid van meningsuiting', nadat FvD-politicus Gideon van Meijeren een paar dagen eerder de woorden 'negroïde primaten' niet mocht gebruiken in een Kamerdebat. Ook stelt ze dat haar uitlating over Smeets niet persoonlijk bedoeld was.

Door ANP

Lees ook

Bestuurlijke boete voor Ongehoord Nederland: 'Meerdere overtredingen'
Bestuurlijke boete voor Ongehoord Nederland: 'Meerdere overtredingen'
Raisa Blommestijn veroordeeld tot werkstraf om beledigende berichten op X
Raisa Blommestijn veroordeeld tot werkstraf om beledigende berichten op X
OM eist 40 uur werkstraf tegen presentatrice Raisa Blommestijn
OM eist 40 uur werkstraf tegen presentatrice Raisa Blommestijn

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.