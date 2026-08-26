Ombudsman krijgt twintig klachten over Hitler-fragment Ongehoord Nederland

De ombudsman van de publieke omroepen heeft tot nu toe ongeveer twintig klachten ontvangen over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler wordt aangehaald. Dat laat ombudsman Margo Smit woensdag weten aan het ANP. De klagers betwijfelen of de uitzending in lijn is met de journalistieke code van de NPO.

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Het fragment werd al op 31 juli uitgezonden in een onlineprogramma van de omroep. Tijdens een gesprek over Hitlers strijd tegen het globalisme werd gezegd dat hij ook weleens gelijk had.

De klagers spreken zich uit over het gesprek en vragen zich af of de uitzending voldoet aan de journalistieke code van de NPO. Smit inventariseert alle klachten en bekijkt daarna of ze actie onderneemt.

Ongepast

Ook het Commissariaat voor de Media heeft zich over de kwestie uitgesproken. Volgens de toezichthouder is "elke vorm van promotie van het gedachtengoed van Hitler ongepast".

Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat. Een van de redenen daarvoor is het niet naleven van de Journalistieke Code van de NPO.