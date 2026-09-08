Ongehoord Nederland (ON!) raakt licentie kwijt en verdwijnt uit bestel

Omroep Ongehoord Nederland! (ON!) verdwijnt uit het publieke bestel. Minister Rianne Letschert (D66, Media) trekt de licentie van de omroep versneld in. Daarmee komt er een einde aan ON! als publieke omroep.

Het besluit betekent het einde van de aspirant-omroep, waar de afgelopen tijd veel om te doen was. De NPO, een Kamermeerderheid en mediawaakhond het Commissariaat voor de Media trokken eerder al hun steun voor ON! in.

Omstreden omroep

Volgens het Commissariaat voor de Media was ON! niet in staat om wet- en regelgeving na te leven. Ook zou de journalistiek niet op orde zijn en werd publiek geld volgens de toezichthouder niet rechtmatig verdeeld.

De druppel die de emmer deed overlopen, was een recent schandaal rond een fragment waarin uitspraken van Adolf Hitler werden uitgezonden.

Bekijk de reactie van minister Letschert:

1:13 Minister Letschert noemt Hitler-fragment ON! 'onsmakelijk, vreselijk en kwetsend'

ON! wordt dinsdagmiddag om 15.00 uur op het ministerie verwacht voor een gesprek met minister Letschert. Daar krijgt de omroep de beslissing te horen. Om 16.00 uur volgt een officiële persconferentie namens de minister.