Hoofdredacteur Joost Niemöller vertrekt bij Ongehoord Nederland

Hoofdredacteur Joost Niemöller vertrekt bij omroep Ongehoord Nederland. Op de website meldt de omroep dat beide partijen hebben besloten de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen.

"Directe aanleiding is verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering", schrijft algemeen directeur Peter Vlemmix. Afgelopen week ontstond veel ophef over een online-uitzending van ON! waarin Adolf Hitler werd aangehaald.

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De uitzending was onderdeel van het onlineprogramma Let's Twist Again. De gewraakte aflevering stond al enkele weken online, maar pas eind augustus ontstond er brede ophef over. "ON! heeft daarop de content, die reeds drie weken online stond, bewust niet direct die dag verwijderd. De hele inhoud en context deden ertoe: het zeer ongelukkig gekozen fragment, de reacties door de sprekers maar ook het uitdrukkelijk afstand nemen", stelde ON!

"Nu er voldoende gelegenheid is geweest dit te beoordelen, haalt ON! de serie weg", vervolgde de omroep. "Het kwaliteitsniveau is niet wat verwacht mag worden en de serie is niet waar de omroep voor staat."

Boze reacties Kamerleden

De afgelopen week klonk veel kritiek op de uitzending, waarin onder meer werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei. Het fragment leidde onder meer tot boze reacties van Kamerleden die aandrongen op een vertrek van ON! uit het publieke bestel. Vrijdag zei mediaminister Rianne Letschert te zoeken naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij ON!

Niemöller werd in februari 2025 benoemd tot hoofdredacteur van de omroep. Hij volgde toen de eerder ontslagen Arnold Karskens op.