OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Ruime steun voor azc in beschermd natuurgebied Santpoort-Zuid

Beleid

Vandaag, 21:42

Link gekopieerd

De komst van een asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid kan rekenen op brede steun in de Noord-Hollandse politiek. Op een voormalig sportveld van sportpark De Elta moet voor tien jaar opvang komen voor maximaal tweehonderd asielzoekers. Omdat het terrein in beschermd landschap ligt, is er nog wel een ontheffing van de provincie nodig.

Stel Hartvannederland.nl in als voorkeursbron op Google

Op JA21 na stemden alle aanwezige Statenfracties donderdagavond in met die ontheffing. PVV en Forum voor Democratie waren niet aanwezig bij de vergadering. Daarmee lijkt een belangrijke stap gezet voor de plannen van de gemeente Velsen.

Half mei werd er in enkele steden onder de noemer Nationaal Protest gedemonstreerd tegen onder meer asielopvang. Op sommige plekken gingen ook mensen de straat op om een tegengeluid te laten horen. In de bovenstaande video zie je hoe dat eraan toeging in Groningen.

Jaren aan plan gewerkt

Aan het plan is ruim drie jaar gewerkt. Daarbij zijn meerdere locaties onderzocht. Uiteindelijk kwam het voormalige sportveld als meest geschikte plek naar voren. Verschillende partijen vonden het jammer dat er gebouwd wordt in beschermd landschap, maar vinden het maatschappelijke belang van asielopvang zwaarder wegen.

Velsen wil met het centrum bijdragen aan de opvang van asielzoekers en voldoen aan de spreidingswet. Na 4,5 jaar wordt bekeken of de locatie nog steeds nodig is. Als de opvang stopt, moet op het terrein een wijkpark worden aangelegd.

Wanneer gaat het centrum open?

Volgens gedeputeerde Esther Rommel zal het asielzoekerscentrum naar verwachting in 2028 of 2029 klaar zijn. De opvangcapaciteit in Velsen neemt daarmee wel af: momenteel verblijven zo'n driehonderd asielzoekers op cruiseschepen aan een kade in Velsen-Noord.

In het nieuwe centrum komt ruimte voor maximaal tweehonderd mensen. Volgens Rommel is dat zo afgesproken met het COA, omdat Velsen de afgelopen jaren al veel opvang heeft verzorgd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Locatie gevonden voor asielzoekers in Haaksbergen door referendum
Locatie gevonden voor asielzoekers in Haaksbergen door referendum
Burgemeester haalt uit na azc-protest Wijk bij Duurstede: 'Rotzooi schoppen'
Burgemeester haalt uit na azc-protest Wijk bij Duurstede: 'Rotzooi schoppen'
Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bij azc-protesten
Voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar bij azc-protesten
Asielminister brengt bezoek aan overvol Ter Apel en doet dringende oproep
Asielminister brengt bezoek aan overvol Ter Apel en doet dringende oproep

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.