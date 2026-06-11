Ruime steun voor azc in beschermd natuurgebied Santpoort-Zuid

De komst van een asielzoekerscentrum in Santpoort-Zuid kan rekenen op brede steun in de Noord-Hollandse politiek. Op een voormalig sportveld van sportpark De Elta moet voor tien jaar opvang komen voor maximaal tweehonderd asielzoekers. Omdat het terrein in beschermd landschap ligt, is er nog wel een ontheffing van de provincie nodig.

Op JA21 na stemden alle aanwezige Statenfracties donderdagavond in met die ontheffing. PVV en Forum voor Democratie waren niet aanwezig bij de vergadering. Daarmee lijkt een belangrijke stap gezet voor de plannen van de gemeente Velsen.

Half mei werd er in enkele steden onder de noemer Nationaal Protest gedemonstreerd tegen onder meer asielopvang. Op sommige plekken gingen ook mensen de straat op om een tegengeluid te laten horen. In de bovenstaande video zie je hoe dat eraan toeging in Groningen.

Jaren aan plan gewerkt

Aan het plan is ruim drie jaar gewerkt. Daarbij zijn meerdere locaties onderzocht. Uiteindelijk kwam het voormalige sportveld als meest geschikte plek naar voren. Verschillende partijen vonden het jammer dat er gebouwd wordt in beschermd landschap, maar vinden het maatschappelijke belang van asielopvang zwaarder wegen.

Velsen wil met het centrum bijdragen aan de opvang van asielzoekers en voldoen aan de spreidingswet. Na 4,5 jaar wordt bekeken of de locatie nog steeds nodig is. Als de opvang stopt, moet op het terrein een wijkpark worden aangelegd.

Wanneer gaat het centrum open?

Volgens gedeputeerde Esther Rommel zal het asielzoekerscentrum naar verwachting in 2028 of 2029 klaar zijn. De opvangcapaciteit in Velsen neemt daarmee wel af: momenteel verblijven zo'n driehonderd asielzoekers op cruiseschepen aan een kade in Velsen-Noord.

In het nieuwe centrum komt ruimte voor maximaal tweehonderd mensen. Volgens Rommel is dat zo afgesproken met het COA, omdat Velsen de afgelopen jaren al veel opvang heeft verzorgd.