Locatie gevonden voor asielzoekers in Haaksbergen door referendum

Na het referendum in Haaksbergen is een locatie aangewezen voor de opvang van asielzoekers. Dat meldt de gemeente donderdag. Niet alleen is er een plek gevonden, ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van tijdelijke woningen op de nieuwe opvanglocatie.

"Een locatie met voldoende ruimte", zo omschrijft de gemeente de opvang die moet komen aan de Westsingel, nabij de Tolstraat.

Uit het referendum kwam naar voren dat inwoners van Haaksbergen het liefst één opvanglocatie willen. Ook mag de opvang geen belemmering vormen voor woningbouw. De gemeente zegt op basis van die uitkomsten te hebben gekozen voor de nieuwe locatie.

Tijdelijke woningen

Met de mogelijke komst van tijdelijke woningen sluit de gemeente naar eigen zeggen aan bij "voorbeelden uit het land waar de huisvesting van asielzoekers succesvol wordt gecombineerd met huisvesting van andere doelgroepen."

Volgens de spreidingswet is Haaksbergen verplicht om minimaal vijf jaar opvang te bieden aan 129 asielzoekers.