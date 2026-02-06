Referendum in Haaksbergen: inwoners bepalen voorwaarden azc

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand houdt het Overijsselse Haaksbergen een referendum over de opvang van asielzoekers. Kiezers krijgen vier vragen voorgelegd over de voorwaarden waaraan een locatie voor een asielzoekerscentrum moet voldoen.

Inwoners kunnen onder meer aangeven of zij één opvanglocatie willen, of dat asielzoekers juist verspreid moeten worden over meerdere plekken binnen de gemeente. Ook wil de gemeente weten of mensen een asielzoekerscentrum acceptabel vinden op een locatie waar later woningen moeten worden gebouwd.

Raadgevend referendum

Het referendum gaat nadrukkelijk niet over de vraag óf er asielopvang moet komen. Op basis van de spreidingswet is Haaksbergen verplicht om 129 asielzoekers op te vangen. Het gaat daarbij ook om 18 jongeren die zonder begeleiding naar Nederland zijn gekomen. De gemeenteraad is niet verplicht om de uitslag over te nemen, omdat het om een raadgevend referendum gaat.