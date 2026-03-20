Haaksbergenaren spreken zich uit over komst azc in gemeente: dit willen ze

Vandaag, 11:40 - Update: 2 uur geleden

De opvang van asielzoekers in Haaksbergen moet op één centrale plek komen, en liefst in een omgeving waar al meer mensen wonen. Dat is de uitkomst van een raadgevend referendum onder inwoners, dat vrijdag officieel is overhandigd aan burgemeester Gerard van den Hengel (VVD).

Inwoners konden ook kiezen voor een rustige, afgelegen plek, maar een kleine meerderheid gaf de voorkeur aan een locatie met voorzieningen in de buurt. Volgens de toelichting bij het referendum helpt zo'n plek asielzoekers om sneller mee te doen in de samenleving.

De inwoners van Haaksbergen mochten niet alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor het referendum over waar het asielzoekerscentrum in de gemeente moet komen. In de onderstaande video vertellen zij hoe zij naar de opvang kijken:

Opkomst hoog, verschillen klein

De verschillen tussen de opties waren beperkt. Ruim 4900 mensen kozen voor een drukkere locatie, tegenover iets meer dan 4600 stemmen voor een rustige omgeving. "Dat het zo dicht bij elkaar lag, wordt mogelijk ook een afweging voor de gemeenteraad", zegt gemeentesecretaris Marcel Broekhuis.

In totaal brachten 10.575 inwoners hun stem uit, van de ruim 19.000 mensen die mochten stemmen. Daarmee kwam de opkomst uit boven de 53 procent en was het referendum geldig.

'Bijzonder moment in de geschiedenis voor Haaksbregen'

Het referendum ging over de opvang van 129 asielzoekers, die volgens de spreidingswet minimaal vijf jaar in Haaksbergen moeten worden opgevangen. Ook werd duidelijk dat inwoners geen voorkeur hebben voor spreiding over meerdere locaties of voor bouwlocaties die pas later beschikbaar zijn.

De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten op 25 maart. Burgemeester Van den Hengel noemt het referendum een "bijzonder moment in de geschiedenis van Haaksbergen".

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

