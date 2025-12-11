Sluiting Tata Steel-fabriek dreigt binnen twee weken

Tata Steel moet binnen twee weken één van de fabrieken in IJmuiden op orde brengen. Lukt dat niet, dan kan de provincie Noord-Holland de vergunning intrekken en dreigt sluiting. Het gaat om de kooksgasfabriek 2. De provincie heeft het bezwaar van Tata Steel tegen een eerdere eis van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied afgewezen.

Volgens de omgevingsdienst voldoet de fabriek niet aan de technische en wettelijke eisen. De ovenwanden zouden versleten zijn en noodzakelijk onderhoud wordt uitgesteld. Daardoor ontstaan zwarte rookpluimen met extra, mogelijk schadelijke uitstoot. Tata Steel moest eerder al een verbeterplan maken en eind 2025 volledig aan de regels voldoen. Na aanvullend onderzoek houdt de provincie vast aan de eisen. Als inspecties na 24 december laten zien dat de overtredingen blijven bestaan en de situatie niet te herstellen is, kan de omgevingsdienst de vergunning intrekken.

Tata Steel zegt de beslissing te bestuderen en werkt volgens een woordvoerster verder aan verbeteringen. Het bedrijf kreeg eerder ook twee dwangsommen van in totaal bijna 27 miljoen euro vanwege te hoge uitstoot. Die boetes blijven staan. Als de normen opnieuw worden overschreden, moet Tata Steel betalen. Het bedrijf kan in beide zaken nog in beroep.