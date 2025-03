Rechtbank legt Tata Steel 140.000 euro boete op voor milieudelicten

Tata Steel moet 140.000 euro boete betalen voor overtredingen van de milieuwetgeving in 2021 en 2022. In een van de twee zaken kwam ruim 35.000 kubieke meter giftig gasmengsel vrij omdat een klep niet goed was afgesloten. Het staalbedrijf had beide incidenten te laat gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die daardoor niet snel kon reageren. De rechtbank in Amsterdam sprak van ernstige feiten.

Het Openbaar Ministerie eiste 200.000 euro boete. De rechter vond 150.000 euro passend, maar haalde daar 10.000 euro vanaf omdat de overtredingen jaren geleden hebben plaatsgevonden. Het OM laat weten "niet ontevreden" te zijn met de uitspraak, en het vonnis eerst nauwkeurig te gaan bestuderen. Ook Tata gaat het vonnis onderzoeken, laat een woordvoerder weten.

Giftig gas

Het giftige 'cokesovengas' kwam in februari 2021 vrij omdat een afsluiter in de sinterfabriek niet was dichtgezet en zo een heel weekend is blijven lekken. Het lek werd pas maandagochtend ontdekt en had binnen een kwartier moeten worden doorgegeven aan de omgevingsdienst, maar dat gebeurde pas laat in de avond. Bij Tata ontbraken bovendien procedures die de emissie wellicht hadden kunnen voorkomen en dat is in strijd met de milieuregels, aldus de rechtbank.

Een klein jaar later meldde Tata ongeveer vijf uur te laat dat er tijdens een storm een essentieel onderdeel van een fabrieksinstallatie was afgewaaid en dubbelgevouwen werd teruggevonden. Dat "ongewone voorval" had ook binnen 15 minuten moeten worden gemeld.

Het bedrijf in IJmuiden heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt en erkent dat de emissie niet had mogen gebeuren, te laat werd opgemerkt en te laat is gemeld. Het bedrijf zingt daarmee een andere toon dan twee weken geleden, toen Tata-directeur operations Coenraad Spaans de gevolgen van de uitstoot van onder meer methaan, waterstof en CO2 nog bagatelliseerde. Volgens hem zijn de procedures bij Tata aangescherpt en is de meldingsdiscipline sterk verbeterd.

Tata Steel kreeg in 2023 voor het laatst een strafrechtelijke boete opgelegd. Het ging toen om 100.000 euro.

ANP