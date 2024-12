Klimaatactivisten demonstreren bij Tata Steel: 'Fabrieken zwaar verouderd'

Zo'n vijftien klimaatactivisten van Extinction Rebellion en 'Kappen met Kolen' demonstreren vrijdag voor de toegangspoort van Tata Steel in Velsen-Noord. Ze willen dat de Noord-Hollandse staalproducent per direct Kooksgasfabriek 1 en 2 sluit.

Wiebelend zingen ze mee met de megafoon en lopen ze op hun krijtkunstwerken met teksten zoals 'Voor kerst vraag ik een toekomst'. Volgens de actievoerders zijn de twee fabrieken zwaar verouderd en hadden ze "allang gesloten moeten zijn. Ze lekken aan alle kanten en stoten vrijwel dagelijks gifwolken uit."

Poort gesloten

De activisten zeggen dat ze tot het einde van de dag blijven staan. Op maandag demonstreerden ze bij het provinciehuis in Haarlem. Ze eisten dat de provincie de vergunningen voor de kooksgasfabrieken intrekt. Al eerder hadden ze bij het provinciehuis in Haarlem gedemonstreerd. Toen zijn de actievoerders in een extra lange stadsbus gezet en afgevoerd.

Tata Steel heeft de poort gesloten. Het bedrijf is verder wel nog op een veilige manier te bereiken en te verlaten, laat een woordvoerder weten. "Verder staan we natuurlijk aan dezelfde kant", zegt de woordvoerder. "Wij willen ook klimaatneutraal geproduceerd staal. Onze timing is alleen anders."

Hart van Nederland/ANP