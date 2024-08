Klimaatactivisten blokkeren deel Botlekbrug op A15

De Botlekbrug in de A15 wordt in de richting van Europoort geblokkeerd door een groep klimaatactivisten. Rijkswaterstaat meldt dat de demonstranten, verenigd in de groep "Geef Tegengas", de rijbaan versperren met een groot spandoek en een houten stellage.

De actie is gericht tegen de uitbreiding van fossiel gas in de Rotterdamse haven, waarvan de groep zegt dat het "dodelijke gevolgen" heeft. Ze pleiten voor een "eerlijk, democratisch en duurzaam energiesysteem", zo staat in hun verklaring.

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg neemt ook deel aan de blokkade. Thunberg is, net als andere demonstranten, gekleed in een blauwe overall met capuchon. Ook draagt ze een mondkapje.

Politie houdt toezicht

De politie is ter plaatse om ervoor te zorgen dat de demonstratie veilig verloopt. Het verkeer wordt geadviseerd gebruik te maken van de Botlektunnel, die wel open is. Volgens Rijkswaterstaat is er nog geen sprake van vertragingen. Vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren, worden omgeleid via de A29 en N59.

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam kon nog niet zeggen hoe lang de demonstratie zal duren. "Op dit moment krijgen de demonstranten de ruimte om hun statement te maken," aldus de woordvoerder. De Rotterdamse haven blijft ondanks de omleidingen bereikbaar, benadrukt een woordvoerster van het Havenbedrijf Rotterdam.

Hart van Nederland/ANP