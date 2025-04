Tata Steel schrapt 1600 banen: 'Zware klap in IJmuiden'

Er gaat flink gehakt worden in het personeelsbestand van Tata Steel Nederland. Het staalbedrijf kondigde woensdag een grote reorganisatie aan. In totaal moeten er 1600 voltijdsbanen verdwijnen, wat neerkomt op bijna één op de vijf arbeidsplaatsen. Vooral ondersteunende en managementfuncties op de locatie in IJmuiden staan op de tocht. Het doel: kosten besparen en efficiënter werken.

Het bedrijf leed in het afgelopen boekjaar een verlies van 556 miljoen euro, mede door torenhoge energieprijzen, dure grondstoffen en concurrentie van goedkoop Chinees staal. De situatie werd dit jaar niet beter, nu de VS een importheffing van 25 procent hebben ingevoerd op buitenlands staal. Dat raakt Tata Steel hard, want 12 procent van de afzet gaat naar Amerika.

Transformatieprogramma

De reorganisatie maakt deel uit van een breder ‘transformatieprogramma’. Tata Steel wil bureaucratie en managementlagen schrappen, processen automatiseren en de raad van bestuur inkrimpen. Tegelijkertijd wordt gesproken over miljardeninvesteringen in ‘groen staal’. De hoogovens in IJmuiden moeten uiteindelijk draaien op waterstof in plaats van kolen, maar daarvoor is financiële steun van de overheid nodig.

In 2023 schrapte Tata Steel ook al 580 banen, zonder gedwongen ontslagen. Dat kwam toen ook al hard aan bij de werknemers van het bedrijf. In de onderstaande video vertellen ze hierover:

0:56 Medewerkers Tata Steel: 'Natuurlijk schrik je, het gaat om jezelf en je collega's'

Volgens ingewijden zijn ongedwongen ontslagen bij deze reorganisatie vrijwel onmogelijk. Een eerder gesloten werkgelegenheidspact met de vakbonden staat nu onder druk: daarin was afgesproken dat werknemers tot oktober 2026 zo min mogelijk tegen hun zin zouden vertrekken.

Slecht signaal

Economieminister Dirk Beljaarts noemt de ontslagronde "zorgelijk" en vindt het een slecht signaal. “Dit soort signalen kunnen we niet gebruiken,” aldus de PVV-minister. Toch wil hij de plannen voor verduurzaming niet koppelen aan het behoud van banen. “Bedrijven gaan over hun eigen personeelsbeleid.” Voor de getroffen werknemers heeft hij wel medeleven: “Voor hen is het echt vreselijk.”

Hoewel de productiecapaciteit na een vertraagde renovatie weer bijna op peil is, ziet Tata Steel weinig keus. “De marktomstandigheden in Europa zijn zwaar,” aldus het bedrijf, dat wijst op geopolitieke spanningen, handelsverstoringen en hoge energieprijzen. Zonder ingreep zou er simpelweg te weinig geld overblijven voor de noodzakelijke verduurzaming van het bedrijf.

Hart van Nederland / ANP