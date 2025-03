Kamerlid slaapt in tuin bij Tata Steel om overlast zelf te ervaren: 'Je ruikt het echt'

Om aandacht te vragen voor de gezondheidsproblemen rondom Tata Steel, heeft Kamerlid Joris Thijssen (GroenLinks-PvdA) de nacht doorgebracht in een achtertuin in Wijk aan Zee. Met deze actie wil hij laten zien hoe het is om als bewoner dag in, dag uit blootgesteld te worden aan schadelijke stoffen.

Thijssen lag in een tentje in de tuin van een bewoner, vlakbij de fabriek. “Ik vind het belangrijk om zelf te ervaren hoe dat is. Je hoort de fabriek en je ruikt hem ook echt”, vertelt hij woensdagochtend aan Hart van Nederland. "Je ziet in onderzoeken dat mensen hier minder lang leven, en dat er stank- en geluidsoverlast is."

De maatwerkafspraken tussen de overheid en Tata Steel liggen stil, net als een gezondheidseffectrapportage. Dat betekent dat er geen enkele voortgang is, terwijl bewoners al jaren wachten op verbetering. “De minister heeft gezegd: 'ik ga wel kijken'. Ik denk dat het belangrijk is dat er nu een harde toezegging komt.”

Penetrante lucht

Bewoner Jaap Venneker, die al jaren in Wijk aan Zee woont, is blij met de komst van Thijssen. "Heel goed dat er iemand van de politiek is komen kijken naar hoe de situatie hier is", vertelt hij aan Hart van Nederland. Volgens hem ervaren veel buurtbewoners gezondheidsklachten, variërend van ademhalingsproblemen tot serieuze ziektes.

"Er wonen hier heel veel jonge kinderen die opgroeien in een situatie die niet gezond is. En dat kan gewoon niet. Je ruikt het dagelijks in de slaapkamer van je kinderen. Die penetrante lucht van de fabriek is echt heel vies en ongezond."

Debat over Tata Steel

Op donderdag 20 maart wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de toekomst van Tata Steel en de voorwaarden voor financiële steun aan industriebedrijven.