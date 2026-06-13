In deze plaats gaat de opvang van honderden vluchtelingen al jaren goed

Op verschillende plekken in Nederland zorgt de komst van asielzoekers voor onrust en protesten. In Oss klinkt een ander geluid. Daar wonen al jaren honderden vluchtelingen in een opvanglocatie van Stichting Thuis in Oss. Ook daar was aanvankelijk weerstand tegen de opvang, maar volgens bewoners en omwonenden zijn veel zorgen inmiddels verdwenen.

Volgens de organisatie wonen er momenteel ruim 500 mensen uit verschillende landen. De opvang bestaat inmiddels vier jaar.

In de video hierboven spreken we met de Stichting Thuis in Oss, bewoners van de opvang en buurtbewoners. Sommigen waren aanvankelijk tegen de komst van de opvang, maar denken daar inmiddels anders over.