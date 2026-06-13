OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

In deze plaats gaat de opvang van honderden vluchtelingen al jaren goed

Beleid

Gisteren, 22:21

Link gekopieerd

Op verschillende plekken in Nederland zorgt de komst van asielzoekers voor onrust en protesten. In Oss klinkt een ander geluid. Daar wonen al jaren honderden vluchtelingen in een opvanglocatie van Stichting Thuis in Oss. Ook daar was aanvankelijk weerstand tegen de opvang, maar volgens bewoners en omwonenden zijn veel zorgen inmiddels verdwenen.

Volgens de organisatie wonen er momenteel ruim 500 mensen uit verschillende landen. De opvang bestaat inmiddels vier jaar.

In de video hierboven spreken we met de Stichting Thuis in Oss, bewoners van de opvang en buurtbewoners. Sommigen waren aanvankelijk tegen de komst van de opvang, maar denken daar inmiddels anders over.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nieuwe rellen om asielopvang in Wijk bij Duurstede, gemeentehuis binnengedrongen
Nieuwe rellen om asielopvang in Wijk bij Duurstede, gemeentehuis binnengedrongen
Storing in Europees datasysteem op eerste dag migratiepact
Storing in Europees datasysteem op eerste dag migratiepact
Minder nareizigers verwacht door nieuw migratiepact
Minder nareizigers verwacht door nieuw migratiepact
Locatie gevonden voor asielzoekers in Haaksbergen door referendum
Locatie gevonden voor asielzoekers in Haaksbergen door referendum

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.