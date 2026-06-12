Minder nareizigers verwacht door nieuw migratiepact

De komende maanden zullen fors minder nareizigers naar Nederland komen. Dat verwacht asielminister Bart van den Brink nu het Europese migratiepact vrijdag in werking is getreden. Het pact is wat hem betreft een succes als "alle landen het uitvoeren zoals we hebben afgesproken".

Strengere regels voor nareis zijn onderdeel van de Nederlandse uitvoering van het pact. "Nareizigers zullen moeten wachten, mensen moeten eerst een eigen inkomen verwerven en een eigen woning hebben", legt de CDA-minister uit.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel waren medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag al helemaal klaar voor de nieuwe procedure, zo is te zien in de video bovenaan.

Asielzoekers die zich vrijdag melden in Ter Apel, dienen hun aanvraag in op basis van het nieuwe pact. Van den Brink verwacht niet dat er door de nieuwe manier van behandelen van aanvragen een nieuwe groep wachtenden ontstaat in Ter Apel. "Dat zijn mensen die op dit moment vaak al op andere locaties zitten dan in Ter Apel."