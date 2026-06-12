OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Minder nareizigers verwacht door nieuw migratiepact

Beleid

Vandaag, 09:54

Link gekopieerd

De komende maanden zullen fors minder nareizigers naar Nederland komen. Dat verwacht asielminister Bart van den Brink nu het Europese migratiepact vrijdag in werking is getreden. Het pact is wat hem betreft een succes als "alle landen het uitvoeren zoals we hebben afgesproken".

Strengere regels voor nareis zijn onderdeel van de Nederlandse uitvoering van het pact. "Nareizigers zullen moeten wachten, mensen moeten eerst een eigen inkomen verwerven en een eigen woning hebben", legt de CDA-minister uit.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel waren medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag al helemaal klaar voor de nieuwe procedure, zo is te zien in de video bovenaan.

Asielzoekers die zich vrijdag melden in Ter Apel, dienen hun aanvraag in op basis van het nieuwe pact. Van den Brink verwacht niet dat er door de nieuwe manier van behandelen van aanvragen een nieuwe groep wachtenden ontstaat in Ter Apel. "Dat zijn mensen die op dit moment vaak al op andere locaties zitten dan in Ter Apel."

Door ANP

Lees ook

Ter Apel klaar voor nieuw migratiepact: strenger en sneller asielbeleid
Ter Apel klaar voor nieuw migratiepact: strenger en sneller asielbeleid
Voorbereidingen in Ter Apel op versneld aanmeldproces door migratiepact EU
Voorbereidingen in Ter Apel op versneld aanmeldproces door migratiepact EU

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.