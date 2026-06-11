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Ter Apel klaar voor nieuw migratiepact: strenger en sneller asielbeleid

Beleid

Vandaag, 17:09

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Vanaf vrijdag gaat in heel Europa het nieuwe migratiepact in. Dat moet zorgen voor een strenger asielbeleid, met strengere controles aan de buitengrenzen en een snellere aanmeldprocedure. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) klaar voor de nieuwe werkwijze.

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"Eerder was er sprake van een voorregistratie, nu gebeurt dat hele proces in een aantal uren", legt Anna Nijstad, tactisch manager bij de IND, uit. "Eerst was dat uitgesmeerd over een langere periode." Hierdoor zouden asielzoekers sneller door de procedure moeten gaan en eerder weten of zij in Nederland mogen blijven.

Daarnaast moeten asielzoekers zich volgens de regels melden in het eerste Europese land waar zij aankomen, maar de controle daarop bleek lastig. Daarom worden vanaf vrijdag biometrische gegevens vastgelegd, zoals vingerafdrukken, een handscan en een foto. Die gegevens komen in een internationale database, zodat controles eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd.

Twijfel

VluchtelingenWerk betwijfelt of het systeem gaat werken. "Wij vrezen dat mensen die wel recht hebben op bescherming, omdat ze gevaar lopen in hun eigen land, een negatieve beslissing krijgen", vertelt directeur Sjoerd Warmerdam. "Ze zouden dan terug moeten of naar de rechter stappen. Dan kan je wel een snelle procedure hebben bij de IND, maar dan loopt het systeem alsnog vast."

Nijstad verwacht over een jaar te kunnen zien of het nieuwe migratiepact effect heeft. "Dan heeft heel Europa de stap gezet om de regels goed in te voeren. Het doel is dat mensen die kansarm zijn en eigenlijk geen recht hebben om hier te verblijven, al aan de grens duidelijkheid krijgen, zodat ze kunnen terugkeren naar het land van herkomst."

In bovenstaande video zie je hoe medewerkers van het aanmeldcentrum in Ter Apel zich hebben voorbereid op het nieuwe migratiepact.

Door Redactie Hart van Nederland

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