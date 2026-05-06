Kabinet werkt aan nieuwe wet om strafbaarstelling illegaliteit alsnog te regelen

Nadat de asielnoodmaatregelenwet sneuvelde in de Eerste Kamer liet premier Rob Jetten weten binnen twee weken met nieuwe nationale asielmaatregelen te komen. Die twee weken verstrijken woensdag, en hoewel het kabinet vrijdag pas officieel naar buiten treedt met de nieuwe maatregelen, klinkt vanuit het ministerie van Asiel en Migratie nu al waar zij op zullen inzetten.

Een deel van de maatregelen uit de gestrande asielwet zit al in het Europese migratiepact dat op 12 juni 2026 moet ingaan. Daarnaast wil asielminister Van den Brink drie maatregelen die daarin nog niet worden geregeld alsnog proberen te herstellen.

Strafbaarstelling illegaliteit

De meest opvallende is de strafbaarstelling van illegaliteit. Deze veelbesproken maatregel moet ervoor zorgen dat mensen die zonder geldige verblijfsvergunning of toestemming in Nederland verblijven bestraft kunnen worden als zij weigeren te vertrekken.

Het was de discussie over dit onderdeel die er uiteindelijk voor zorgde dat de asielwet geen meerderheid haalde in de Eerste Kamer.

Mede bepalend daarbij was de tegenstem van alle D66-senatoren tegen de asielnoodmaatregelenwet en de aanpassing van de strafbaarstelling van illegaliteit. Die aanpassing had een meerderheid voor de wet mogelijk gemaakt, maar kwam nu slecht één stem tekort.

Het kabinet van D66-premier Jetten wil de strafbaarstelling nu alsnog gaan regelen. Daarvoor gaat minister Van den Brink werken aan een nieuwe wet.

Ongewenstverklaring

Een andere maatregel die de asielminister wil herstellen is de ongewenstverklaring. Dit voorstel moet de mogelijkheden verruimen om vreemdelingen die misdrijven begaan, ongewenst te verklaren. Het doel van de ongewenstverklaring is om overlast tegen te gaan en terugkeer te bevorderen.

Het kabinet bespreekt dit voorstel vrijdag in de ministerraad. De bedoeling is om dan de knoop door te hakken over in welke mate dit voorstel uit de asielwet toch wordt doorgezet.

Dwangsommen

Tot slot wil het kabinet af van de dwangsommen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet betalen aan asielzoekers. Vorig jaar kostte dit de IND 79 miljoen euro, omdat de dienst niet op tijd besliste over aanvragen voor een verblijfsvergunning.

Om deze maatregel te herstellen komt de SGP binnenkort met een amendement. Minister Van den Brink werkt ondertussen mee aan het vinden van een meerderheid voor het voorstel.