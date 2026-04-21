Asielnoodwet strandt in Eerste Kamer na tegenstemmen

De asielnoodmaatregelenwet is verworpen in de Eerste Kamer. Eerder ging ook al een belangrijke aanpassing rond de strafbaarstelling van illegaliteit onderuit.

Bij de eindstemming stemden CDA en SGP tegen, net als de partijloze Robert van Gasteren en BBB-senator Bart Kroon. Daardoor was er geen meerderheid voor de wet.

De stemming was spannend: OPNL’er Auke van der Goot gaf de doorslag met een tegenstem. De teller kwam uit op 38 tegen en 37 voor.

Volgens het CDA is meer grip op asiel nodig, maar niet als dat ten koste gaat van menselijkheid. De partij vindt het strafbaar maken van hulp aan mensen zonder papieren een stap te ver en wil dat de minister snel met een aangepast voorstel komt.

De SGP noemt de wet op zichzelf een manier om meer controle te krijgen, maar zag na het schrappen van de aanpassing geen reden meer om voor te stemmen. Volgens de partij mag een strenger asielbeleid niet botsen met barmhartigheid.

Verschillende statussen

Het wetsvoorstel over het tweestatusstelsel is de Tweede Kamer wel aangenomen. Deze wet betekent dat asielzoekers een verschillende status kunnen krijgen, afhankelijk van de reden dat ze asiel hebben aangevraagd en waar ze vandaan komen.