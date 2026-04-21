Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Asielnoodwet strandt in Eerste Kamer na tegenstemmen

Beleid

Vandaag, 13:23 - Update: 42 minuten geleden

Link gekopieerd

De asielnoodmaatregelenwet is verworpen in de Eerste Kamer. Eerder ging ook al een belangrijke aanpassing rond de strafbaarstelling van illegaliteit onderuit.

Bij de eindstemming stemden CDA en SGP tegen, net als de partijloze Robert van Gasteren en BBB-senator Bart Kroon. Daardoor was er geen meerderheid voor de wet.

De stemming was spannend: OPNL’er Auke van der Goot gaf de doorslag met een tegenstem. De teller kwam uit op 38 tegen en 37 voor.

Volgens het CDA is meer grip op asiel nodig, maar niet als dat ten koste gaat van menselijkheid. De partij vindt het strafbaar maken van hulp aan mensen zonder papieren een stap te ver en wil dat de minister snel met een aangepast voorstel komt.

De SGP noemt de wet op zichzelf een manier om meer controle te krijgen, maar zag na het schrappen van de aanpassing geen reden meer om voor te stemmen. Volgens de partij mag een strenger asielbeleid niet botsen met barmhartigheid.

Verschillende statussen

Het wetsvoorstel over het tweestatusstelsel is de Tweede Kamer wel aangenomen. Deze wet betekent dat asielzoekers een verschillende status kunnen krijgen, afhankelijk van de reden dat ze asiel hebben aangevraagd en waar ze vandaan komen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.