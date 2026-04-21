Minder Nederlanders steunen asielwetten na aanpassing

Op de dag dat de Eerste Kamer stemt over de omstreden asielwetten, blijkt dat het draagvlak onder Nederlanders flink is verschoven. De aanpassingen die juist bedoeld waren om de wetten acceptabeler te maken, hebben de steun onder de bevolking eerder verkleind dan vergroot.

Uit representatief onderzoek onder 2.902 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat nog maar 40 procent de asielwetten in hun huidige vorm steunt. Daarmee zijn de wetten van een meerderheid naar een minderheidspositie gezakt.

Wat is er veranderd?

De afgelopen weken werd er in Den Haag hard onderhandeld over een zogeheten ‘reparatie’ van de wetten. Die aanpassing moest zorgen wegnemen, vooral rond het strafbaar stellen van illegaliteit.

In de aangepaste versie wordt duidelijker vastgelegd dat niet iedereen zonder verblijfsrecht automatisch strafbaar is, maar vooral mensen die actief hun terugkeer frustreren. Ook is expliciet gemaakt dat hulpverlening aan deze groep niet strafbaar wordt.

Die wijzigingen waren cruciaal om partijen als het CDA over de streep te trekken. Maar tegelijk zorgden ze voor weerstand bij andere partijen, met name aan de rechterkant. Zo liet de PVV weten juist tegen deze aanpassingen te zijn en dreigt de partij daardoor tegen (delen van) de wetten te stemmen.

Effect op steun onder Nederlanders

Die politieke spanning zie je ook terug in de onderzoekscijfers. Vóór de aanpassingen was 60 procent van de Nederlanders nog voor de asielwetten. Maar na de 'reparatie' is dat beeld gekanteld.

Een kleine groep (10 procent) is overtuigd geraakt en steunt de wetten nu wél terwijl ze dat eerst niet deden. Maar een veel grotere groep (30 procent) haakt juist af en zegt de aanpassingen in de wetten niet meer te kunnen steunen.

Het gevolg: per saldo blijft nog maar 40 procent over die de asielwetten steunt.

Opvallende verschuiving

De verschuiving komt vooral doordat met name aanhangers van FVD, BBB, PVV en JA21 ontevreden zijn over de reparatiewet.

De nieuwe steun komt juist vaker van kiezers van partijen die eerder kritisch waren, zoals SP, GroenLinks-PvdA en Volt. Daarmee schuiven de wetten politiek gezien richting het midden, maar verliezen ze onder de streep steun bij het bredere publiek.