Asielwet sneuvelt: dit betekent het voor Nederland

De asielnoodmaatregelenwet is dinsdag gestrand in de Eerste Kamer. Na een spannende stemming werd de wet verworpen. Strengere asielmaatregelen gaan voorlopig dus niet door. Maar wat betekent dit precies?

De asielnoodmaatregelenwet was bedoeld om het beleid strenger te maken. Zo zouden verblijfsvergunningen worden ingekort, tijdelijke vergunningen vaker opnieuw worden beoordeeld en gezinshereniging moeilijker worden.

Later werd de wet in de Tweede Kamer verder aangescherpt. De PVV voegde toe dat illegaliteit strafbaar wordt, waardoor ook hulp aan mensen zonder papieren strafbaar zou zijn. Voor meerdere partijen was dat een struikelblok.

Wet verworpen

Daarom werd een aanpassing voorgesteld, de zogenoemde novelle. Die moest ervoor zorgen dat hulp aan mensen zonder papieren toch niet strafbaar wordt. Eerder op de dag werd over die wijziging gestemd, maar die haalde geen meerderheid: 38 van de 75 senatoren stemden tegen.

De christelijke partijen CDA en SGP wilden dat punt uit de wet hebben, omdat dit volgens hen niet in lijn is met de Bijbelse kernwaarden. Toen dat niet lukte, stemden zij uiteindelijk tegen de hele asielwet. De eindstand kwam uit op 31 stemmen voor en 44 stemmen tegen de asielnoodmaatregelenwet.

Demonstranten waren maar wat blij met de uitkomst:

Wat betekent dit voor het beleid?

Omdat de wet is verworpen, gaan strengere asielmaatregelen voorlopig dus niet door. Ook wordt hulp aan mensen zonder papieren niet strafbaar.

Een ander onderdeel, het tweestatusstelsel, is wél aangenomen. Dat betekent dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende groepen asielzoekers, bijvoorbeeld op basis van waarom iemand vlucht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die gevaar lopen vanwege hun etniciteit, geaardheid of religie, en mensen die vluchten voor (natuur)geweld.

Wie stemde waarom tegen de wet?

Opvallend is dat ook de PVV tegen stemde. Volgens politiek verslaggever Jeanneau van Beurden van Hart van Nederland is dat bijzonder: "De PVV laat door politiek spel de wetten van Faber stranden. Met hun eigen handelen hebben ze de strengste asielwet sinds hun bestaan om zeep geholpen. Het dwarszitten van D66 en het tegenwerken van het kabinet lijkt voor hen belangrijker dan het realiseren van strenger asielbeleid."

Van Beurden wijst ook op een opvallende draai: "PVV stemde voor de wetten van Faber, maar niet voor een aanpassing die nodig was voor een meerderheid. Die aanpassing steunde de PVV december 2025 wel nog in de Tweede Kamer, Wilders noemde dat moment zelfs 'geweldig'."

PVV-senator Alexander van Hattem ziet dat anders en wijst juist naar D66. "D66 laat hier de boel helemaal vallen, die steunen hun eigen kabinet niet." Volgens Van Beurden zit daarin een kern van waarheid: "D66 laat het kabinet in de steek als het gaat om strenger asielbeleid. Dat roept vragen op over de geloofwaardigheid van hun strengere migratiestandpunten in de campagne en het draagvlak voor de spreidingswet die ze wél willen uitvoeren."

Tegelijkertijd wijst Van Beurden ook op fouten van andere coalitiepartijen: "VVD en CDA hebben tijdens de formatie het lot van de asielwetten deels uit handen gegeven door D66 de ruimte te geven tegen te stemmen. Daardoor werd de meerderheid afhankelijk van de PVV."

Het kabinet moet nu op zoek naar nieuwe plannen om het asielbeleid aan te passen.