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Voorbereidingen in Ter Apel op versneld aanmeldproces door migratiepact EU

Beleid

Vandaag, 22:44

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De tablets in Ter Apel liggen klaar voor het nieuwe aanmeldproces dat asielzoekers vanaf vrijdag moeten doorlopen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dan gaat het Europees asiel- en migratiepact in met een, zo wordt gehoopt, strengere asielprocedure met snellere doorlooptijd. Nieuw ingerichte loketten, die kunnen worden uitgebreid bij mogelijke de drukte, moeten daaraan meehelpen.

In die nieuwe procedure zijn verschillende stappen verdwenen. Dat geldt voor het aanmeldgehoor, waarin een asielzoeker een IND-medewerker vertelt wat de reden is van de asielaanvraag, wat het land van herkomst is en welke route is afgelegd naar Nederland. Door de achterstanden bij de IND kan voor dit deel van de procedure nu een wachttijd van 21 weken staan.

Dag in dag uit is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Zo opende een sporthal in Gieten de deuren voor een nachtopvang voor de asielzoekers

Vanaf vrijdag worden deze vragen op een tablet beantwoord via vragen beschikbaar in tien talen. Het datagedreven proces, waarbij ook meer informatie binnen de EU wordt gedeeld, zou tijdbesparend moeten zijn, licht de IND toe. Wie daar niet mee overweg kan, krijgt hulp.

Zorgen

Ook zijn minder partijen bij het proces betrokken. Zo verdwijnt het verplicht medisch onderzoek en komt juridische hulp pas richting het eind van het traject bij de toe- of afwijzing. Onder anderen asieladvocaten hebben hierover hun zorgen uitgesproken, omdat juridische bijstand ook fouten uit het proces kan halen. Gevreesd wordt voor meer rechtszaken, ook omdat aan de verschillende vluchtmotieven straks andere rechten hangen over bijvoorbeeld de nareis van familieleden.

De IND zet vanaf vrijdag 70 procent van de capaciteit in op het verwerken van de nieuwe aanvragen. Daar kunnen ze drie tot zes maanden over doen. De andere 30 procent gaat naar de nog ruim 54.000 mensen die nog op een beslissing wachten. Zij zullen dus mogelijk jaren langer moeten wachten. De minister van Asiel en Migratie heeft hiervoor een plan bedacht en hoopt de stapel liggende aanvragen daarmee in drie jaar verwerkt te hebben.

Door ANP

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