IND komt met nieuw systeem voor openstaande asielaanvragen

Er komt een nieuwe manier voor het beoordelen van nog openstaande asielaanvragen. Dat heeft asielminister Bart van den Brink bekendgemaakt. Het gaat op systematische wijze en gaat gelden voor aanvragen die gedaan zijn voor het ingaan van het EU-migratiepact. Het is hoognodig, want momenteel heeft de IND een achterstand van 54.000 aanvragen.

Op 12 juni gaat een nieuw systeem in dat dan ook voorrang krijgt. Bijna alle capaciteit van de IND gaat naar de nieuwe aanvragen, waardoor de kans bestaat dat mensen die voor 12 juni asiel hebben aangevraagd jaren moeten wachten op een besluit. Dat wil Van den Brink dus voorkomen en daarom gaat de dienst de aanvragen in vier categorieën indelen.

Dag in dag uit is het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Daarom bieden andere gemeenten noodopvang aan. In bovenstaande video zie je welke gemeente ook heeft bijgesprongen.

Die categorieën zijn gebaseerd op bijvoorbeeld de waarschijnlijkheid dat iemand mag blijven en of op basis van hoeveel onderzoek er nodig is. De IND gaat drie maanden lang een categorie af en dan zou alles beantwoord moeten zijn. Uitzonderingen - zoals zaken van bijvoorbeeld alleenstaande kinderen - blijven echter wel mogelijk, zegt de minister. Die kunnen bijvoorbeeld voorrang krijgen.