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Storing in Europees datasysteem op eerste dag migratiepact

Beleid

Vandaag, 12:40

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Op de eerste dag dat het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking is getreden, heeft Eurodac een storing, bevestigt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In dit systeem moet informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld, maar bij een update vrijdagochtend is er een probleem ontstaan.

Een IND-woordvoerder denkt dat meerdere landen getroffen zijn. De storing was rond 09.30 uur, maar daarvoor zou het systeem ook nog niet hebben gewerkt.

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Het nieuwe systeem wordt vrijdag voor het eerst gebruikt door asielzoekers in Ter Apel. Zij kunnen hun aanmelding deels afmaken. De biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, worden wel afgenomen maar kunnen niet met Eurodac gedeeld worden. Hierdoor is niet bekend of mensen al eerder in een ander land asiel hebben aangevraagd.

Het nieuwe pact beoogt de buitengrens van Europa strenger te bewaken. Als met behulp van Eurodac wordt vastgesteld dat iemand eerder al in een ander land asiel heeft aangevraagd, bijvoorbeeld in Griekenland of Italië, is de afspraak dat diegene naar dat land wordt teruggestuurd.

Meer mensen bij hek Ter Apel

VluchtelingenWerk Nederland ziet dat er vrijdagochtend "aanzienlijk meer mensen dan de afgelopen dagen" voor het hek in Ter Apel staan. De organisatie spreekt van meer dan honderd mensen. Onder hen meerdere vrouwen, van wie een hoogzwanger, en drie jonge kinderen. "Gelukkig is er net een partytent geplaatst door het Rode Kruis. De kinderen staan te rillen", ziet VWN. "Dit is een beeld dat we niet herkennen van de afgelopen dagen", duidt de woordvoerder het verschil met de al bekende drukte.

Door ANP

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