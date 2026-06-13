Nieuwe rellen om asielopvang in Wijk bij Duurstede, gemeentehuis binnengedrongen

Bij nieuwe rellen rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede heeft de politie vrijdagavond zeven mensen aangehouden. Volgens de politie en de gemeente zijn zware vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. Ook zouden relschoppers het gebouw zijn binnengedrongen.

Voor de directe omgeving van het gemeentehuis en het centrum van Wijk bij Duurstede gold vrijdagavond een noodbevel. Toch liep de situatie uit de hand. Volgens de gemeente vlogen vuurwerk en stoeptegels door de lucht. Ramen en deuren van het gemeentehuis raakten beschadigd.

Politie schaalt massaal op

De politie zette volgens de gemeente tachtig collega's in om de situatie onder controle te krijgen. Daarbij werd ook de mobiele eenheid ingezet.

Volgens de politie gooiden relschoppers zwaar vuurwerk en stenen naar agenten en naar het gemeentehuis. De politie hield uiteindelijk zeven mensen aan.

Burgemeester: 'Hart van onze democratie geraakt'

Het is al enige tijd onrustig in Wijk bij Duurstede vanwege de komst van een tijdelijke noodopvang voor 50 tot 75 asielzoekers.

Burgemeester Petra Doornenbal reageert geschokt op de nieuwe ongeregeldheden. "Zelfs als je denkt dat de bodem is bereikt, blijkt de rel-avond van vrijdag 5 juni niet de ondergrens te zijn geweest."

Volgens haar voelen omwonenden zich door de gebeurtenissen niet meer veilig in hun eigen buurt. Ook gemeenteraadsleden en medewerkers zijn geraakt door de onrust.

"Maar ook voor raadsleden en medewerkers van de gemeente geldt dat niet alleen het gemeentehuis is aangevallen, maar ook hun gevoel om hun werk hier veilig te kunnen doen. Hiermee is het hart van onze democratie geraakt."

Onrust houdt al weken aan

Vorige week vrijdag werd het gemeentehuis ook al doelwit van vernielingen. Daarna werd een 23-jarige man aangehouden.

Doornenbal zei na die eerdere ongeregeldheden dat protesten tegen de komst van asielzoekers worden gebruikt "om rotzooi te schoppen". De politie onderzoekt de gebeurtenissen van vrijdagavond verder. Over de identiteit van de zeven aangehouden verdachten is nog niets bekendgemaakt.

Vanwege de aanhoudende spanningen stelde de gemeente eerder cameratoezicht in rond het gemeentehuis. De politie onderzoekt de gebeurtenissen van vrijdagavond verder. Over de identiteit van de zeven aangehouden verdachten is nog niets bekendgemaakt.

De mobiele eenheid moest woensdag ook al in actie komen bij een anti-asieldemonstratie in het Overijsselse Vriezenveen, te zien in onderstaande video: