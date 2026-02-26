Moerdijk wapent zich tegen verdwijnen dorp met juridisch fonds

Het Bewonerscollectief Moerdijk is een juridisch beschermingsfonds gestart om zich samen te kunnen verdedigen. Hun dorp dreigt mogelijk plaats te moeten maken voor uitbreiding van haven en industrie. Het collectief, een eind vorig jaar opgerichte stichting die de bewoners vertegenwoordigt, wil geld inzamelen. Daarmee kunnen kosten worden betaald voor juristen, onafhankelijke contra-expertises en planschade- en onteigeningsdeskundigen.

"Samen ben je sterk, want in je eentje begin je niets tegen de overheid", zegt secretaris Marianne Quik van het collectief. Volgens haar leven de inwoners van het Noord-Brabantse dorp al langere tijd in onzekerheid over het voortbestaan van hun woonplaats. De gemeente stemde eerder in met de verdwijning van Moerdijk. Het Rijk en de provincie willen medio dit jaar een definitief besluit nemen.

In het dorp heerst weken onzekerheid wegens de dreigende verdwijning:

2:11 Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld

De gevolgen zijn volgens het collectief nu al merkbaar: huizen worden onverkoopbaar, investeringen blijven uit en gezinnen weten niet waar ze aan toe zijn.

'Professionele tegenkracht'

Moerdijk telt ongeveer 1130 inwoners, verdeeld over bijna 530 huishoudens. Het fonds is volgens het collectief geen protest, maar wel "een professionele tegenkracht". Het moet bewoners de kans geven als gelijkwaardige partij aan tafel te zitten en bijdragen aan een eerlijke, zorgvuldige en transparante besluitvorming, aldus Quik. Zij laat weten dat overeenstemming is bereikt met het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops om de bewoners juridisch bij te staan.