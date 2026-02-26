Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Moerdijk wapent zich tegen verdwijnen dorp met juridisch fonds

Moerdijk wapent zich tegen verdwijnen dorp met juridisch fonds

Beleid

Vandaag, 09:45

Link gekopieerd

Het Bewonerscollectief Moerdijk is een juridisch beschermingsfonds gestart om zich samen te kunnen verdedigen. Hun dorp dreigt mogelijk plaats te moeten maken voor uitbreiding van haven en industrie. Het collectief, een eind vorig jaar opgerichte stichting die de bewoners vertegenwoordigt, wil geld inzamelen. Daarmee kunnen kosten worden betaald voor juristen, onafhankelijke contra-expertises en planschade- en onteigeningsdeskundigen.

"Samen ben je sterk, want in je eentje begin je niets tegen de overheid", zegt secretaris Marianne Quik van het collectief. Volgens haar leven de inwoners van het Noord-Brabantse dorp al langere tijd in onzekerheid over het voortbestaan van hun woonplaats. De gemeente stemde eerder in met de verdwijning van Moerdijk. Het Rijk en de provincie willen medio dit jaar een definitief besluit nemen.

In het dorp heerst weken onzekerheid wegens de dreigende verdwijning:

Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld
2:11

Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld

De gevolgen zijn volgens het collectief nu al merkbaar: huizen worden onverkoopbaar, investeringen blijven uit en gezinnen weten niet waar ze aan toe zijn.

'Professionele tegenkracht'

Moerdijk telt ongeveer 1130 inwoners, verdeeld over bijna 530 huishoudens. Het fonds is volgens het collectief geen protest, maar wel "een professionele tegenkracht". Het moet bewoners de kans geven als gelijkwaardige partij aan tafel te zitten en bijdragen aan een eerlijke, zorgvuldige en transparante besluitvorming, aldus Quik. Zij laat weten dat overeenstemming is bereikt met het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops om de bewoners juridisch bij te staan.

Door ANP

Lees ook

'Inwoners Moerdijk eisen 350 procent vergoeding bij verdwijnen dorp'
'Inwoners Moerdijk eisen 350 procent vergoeding bij verdwijnen dorp'
Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld
Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld
Wat gebeurt er met de begraafplaatsen als Moerdijk moet verdwijnen?
Wat gebeurt er met de begraafplaatsen als Moerdijk moet verdwijnen?
Gemeenteraad Moerdijk stemt in met verdwijnen van het dorp
Gemeenteraad Moerdijk stemt in met verdwijnen van het dorp

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.