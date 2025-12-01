Volg Hart van Nederland
Inwoners Moerdijk nog langer in onzekerheid: besluit verdwijnen dorp uitgesteld

Vandaag, 14:30 - Update: 32 minuten geleden

De inwoners van het dorp Moerdijk blijven nog minimaal een halfjaar in spanning. Het Rijk en de provincie Noord-Brabant stellen hun besluit over de omstreden uitbreiding van het haven- en industriegebied uit tot juni. Bewoners weten daardoor nog altijd niet of hun dorp daadwerkelijk plaats moet maken voor de energieprojecten van Powerport. Dat meldt de gemeente.

Drie weken geleden liet de gemeente Moerdijk weten eigenlijk nog maar één realistische optie te zien: het dorp opofferen om ruimte te maken voor de plannen van Powerport. Die boodschap sloeg destijds in als een bom bij bewoners, die al jaren vrezen dat hun gemeenschap van de kaart kan verdwijnen.

Voor Lindsey en Terrence kwam het nieuws als een klap. Ze hebben net een huis gekocht:

Nog te veel onduidelijk

Rijk, provincie en gemeente hadden afgesproken om op 1 december met een 'voorkeursrichting' te komen. Tijdens overleg op het gemeentehuis bleek dat dat niet haalbaar is. Demissionair klimaatminister Sophie Hermans zei dat er de komende maanden nog veel moet worden onderzocht. "Zodat we in juni een besluit kunnen nemen", zei ze na afloop. Ook de provincie gaf vorige week al aan dat er simpelweg nog te veel onduidelijk is om nu knopen door te hakken.

Daarnaast maakte minister Hermans na het overleg bekend dat de garantieregeling wordt opgehoogd. Dit betekent dat inwoners van het dorp Moerdijk hun woning kunnen verkopen aan de gemeente voor 100 procent van de waarde in plaats van 95 procent.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

