Gemeenteraad Moerdijk stemt in met verdwijnen van het dorp

Beleid

Vandaag, 22:39

Het dorp Moerdijk in Noord-Brabant verdwijnt. Daarmee heeft de gemeenteraad woensdagavond ingestemd. Het plan kreeg 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De gemeente onderzocht jarenlang alternatieven, maar komt tot de conclusie dat het dorp moet verdwijnen om over tien jaar ruimte te maken voor project Powerport. Daarmee is 450 hectare gevonden voor energie-infrastructuur, groei en verduurzaming.

Denk je je droomhuis gevonden te hebben in Moerdijk, komt daarna de gemeente met de mededeling dat het dorp moet verdwijnen. Lindsey (31) en Terrence (30) kunnen het niet geloven, vertellen ze in onderstaande video:

Het Moerdijkgebied wordt dan een belangrijk knooppunt in de energietransitie. Zo komt er een nieuw stroomstation waar door windmolens op zee opgewekte energie aan land op het stroomnet wordt gekoppeld. Die stroom is nodig voor woningen en bedrijven en moet Nederland minder afhankelijk van het buitenland maken.

Op 1 december willen gemeente, Rijk en provincie verder beslissen over de randvoorwaarden om het haven- en industrieterrein uit te breiden.

Door ANP

