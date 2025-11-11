Dorpelingen geschokt: heel Moerdijk moet weg voor industrie

Het Noord-Brabantse dorp Moerdijk moet verdwijnen. Dat maakt de gemeente volgens Omroep Brabant dinsdagavond bekend tijdens een speciale bijeenkomst voor de inwoners. Het dorp moet plaatsmaken voor uitbreiding van industrie.

Aanwezige bewoners van Moerdijk reageren dinsdagavond volgens nieuwsdienst ANP geschokt en stellen vragen aan bestuurders, onder meer over wat er moet gebeuren met graven op het kerkhof van Moerdijk en koophuizen in het dorp. De gemeente zegt te willen zorgen voor eerlijke compensatie. In het dorp wonen ongeveer 1100 mensen.

Volgens de gemeente is het op termijn laten verdwijnen van het dorp Moerdijk noodzakelijk. Op die plek wordt het huidige haven- en industrieterrein uitgebreid. De gemeente stelt dat alternatieven, waarbij het dorp wel bespaard blijft, onder geen enkele conditie bespreekbaar zijn. Volgens de burgemeester Moerkerke was het een moeilijk en emotioneel besluit.

Emotioneel besluit

Het gaat om een enorme uitbreiding van het haven- en industriegebied. Het Rijk wil veel nieuwe energie-infrastructuur ontwikkelen in deze regio. Volgens de lokale omroep komen er onder andere drie nieuwe energiestations om in de toekomst iedereen van stroom te kunnen voorzien. Voor de plannen is er 450 hectare aan grond nodig, omgerend ongeveer 630 voetbalvelden.

Die benodigde ruimte is dus gevonden op de plek van het dorp. Dit is volgens de wethouder de enige locatie die voldoet. Volgens de planning nemen het Rijk en de regio op 1 december een besluit over de uitbreiding van het haven- en industrieterrein en daarmee de toekomst van Moerdijk.

Wethouder Dingemans hoopt dat de inwoners nog tien jaar in Moerdijk kunnen wonen, schrijft Omroep Brabant. Naar verwachting wordt er in 2028 begonnen met de bouw van de nieuwe energiestations. In 2033 moeten die klaar zijn. Ondertussen wordt er gestart met andere projecten.