Terrence koopt met Lindsey hun droomhuis in Moerdijk, maar dorp verdwijnt

Denk je je droomhuis gevonden te hebben, komt daarna de gemeente met de mededeling dat het dorp moet verdwijnen. Lindsey (31) en Terrence (30) kunnen het niet geloven. Twee weken geleden kregen ze de sleutel van hun nieuwe woning.

Amper twee weken later hoort het jonge stel dat ze in de toekomst mogelijk moeten wijken voor het haven- en industriegebied van Moerdijk. "Dit is te laat aan ons gecommuniceerd."

Het koppel komt uit Papendrecht en kocht een huis in Moerdijk vanwege de ruimte, rust en het dorpsgevoel. Dit hadden ze niet aan zien komen: "We hebben nog onderzoek gedaan en het bestemmingsplan gelezen. Er is niet naar ons gecommuniceerd dat het dorp zou kunnen verdwijnen. Daarnaast lopen er nog drie nieuwbouwprojecten in gemeente Moerdijk om jonge mensen aan te trekken." Zelfs net voor kerst is een nieuwbouwproject in het dorp af.

Blijven klussen

"De gemeente had het ons eerder moeten vertellen. Ze hadden de koop af moeten blazen of ons moeten laten kiezen. Het is lastig onder woorden te brengen wat we voelen. Als we het eerder hadden geweten dan hadden we misschien wel een andere keuze gemaakt", aldus Terrence te Duits tegen Hart van Nederland. "Vorige week spraken we nog met de gemeente. Toen waarschuwden ze ons niet. Nog geen week later komen ze met dit nieuws."

Voor nu laat het stel zich niet kennen en blijven ze klussen aan hun nieuwe woning: "Het gaat nu naar omstandigheden goed met ons. Wat kan je eraan doen? Wij hebben al geïnvesteerd in het huis. We gaan door met verbouwen. We willen niet te veel achterom kijken. Het is mentaal niet goed om je er te veel druk om te maken en je erdoor te laten leiden. Het is allemaal ook nog niet zeker. Het is een sterke suggestie van de gemeente”