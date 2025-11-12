Wordt Moerdijk het Nederlandse Doel? Bewoners moesten hier ook wijken voor industrie

Het dorp Moerdijk in Noord-Brabant moet verdwijnen om plaats te maken voor uitbreiding van het bestaande haven- en industrieterrein. Dat moet bekend klinken in de oren van de inwoners van het Vlaamse Doel. Zij zouden 25 jaar geleden plaats moeten maken voor het uitbreiden van de haven van Antwerpen. Wordt dit ook de toekomst van Moerdijk?

"Het dorp moest verdwijnen. De overheid heeft het en de omgeving ervan 25 jaar lang kapot gemaakt", zegt Jan Creve van bewonersvereniging Doel2025 tegen Hart van Nederland. "Voor mensen die toch bleven was het lastig: doordat de leegstand steeg, groeide de overlast en het vandalisme."

Lees ook: Dorpelingen geschokt: heel Moerdijk moet weg voor industrie Dorpelingen geschokt: heel Moerdijk moet weg voor industrie

Bij de ingang van het dorp staat ook een bord dat benadrukt dat Doel een plek is waar nog mensen wonen. Door de jaren heen stond het dorp bekend als een spookstad en verlaten plek, wat voor veel mensen interessant was om daar op onderzoek uit te gaan. Een groot deel oogt nog steeds vervallen. Veel huizen zitten onder de graffiti.

Strijdbaar

Wie weet ziet Moerdijk, als alle plannen doorgaan, er straks ook zo uit. Het hoe en wat is natuurlijk nog niet allemaal even scherp, maar er wordt echt over gesproken dat Moerdijk moet verdwijnen voor de opkomende industrie. Het klinkt voor Jan Creve vergelijkbaar. "Bij ons begon het ook met meerdere informatieavonden. Ik hoop dat de mensen in Moerdijk zich niet zo'n schrik laten aanpraten door de overheid."

De inwoners van en om Doel zijn altijd strijdbaar gebleven. Een groot deel van de bewoners werd destijds verjaagd, maar drie jaar geleden kwam er na jarenlange strijd toch een akkoord met de Vlaamse regering. Doel moest behouden worden en een leefbaar dorp blijven, ondanks de verder lopende ontwikkelingen van de Antwerpse haven.

Voorbeeld zijn

"De regering heeft gezorgd voor veel ellende, dat niet nodig was geweest. Doel krijgt nu wel weer langzaam een tweede leven, er komen veel jonge mensen ook bij."

Een voorbijganger zegt ook: "Laat Doel vooral een voorbeeld zijn voor hoe het niet moet." Uiteindelijk is het voor de bewoners de goede kant op gevallen. Misschien moeten wij Nederlanders hoop houden, aldus de Vlamingen. "De strijd heeft iets opgeleverd. Bovendien: zo'n heel dorp van de kaart vegen, dat is toch niet meer van deze tijd?"