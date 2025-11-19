Terug

Wat gebeurt er met de begraafplaatsen als Moerdijk moet verdwijnen?

Beleid

Vandaag, 23:09

Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Moerdijk besloten dat het dorp verdwijnt. Alleen de provincie kan nog voorkomen dat het dorp straks echt niet meer bestaat. Als het dorp moet plaatsmaken voor de uitbreiding van industrie, heeft dat grote gevolgen voor de inwoners. Een van de vele vragen die spelen onder de Moerdijkers is: wat gebeurt er met de twee begraafplaatsen in het dorp?

Voor begraafplaatsbeheerder Leni van de Wijdeven-van Leest is er nog veel onzekerheid. Op de Rooms Katholieke Begraafplaats liggen generaties Moerdijkers. "Mochten de plannen doorgaan, is dat een emotionele klap. We weten nog helemaal niet hoe het gaat uitpakken. Daarna horen we pas wat er moet gebeuren en of we graven moeten ruimen."

Voor hovenier Jan Buiks is het ruimen van kerkhoven juist wekelijkse kost. "Het is een bijzonder beroep, niet iets dat je dagelijks tegenkomt." Al jarenlang voert Jan werkzaamheden uit op begraafplaatsen en inmiddels is het ruimen van graven daar ook onderdeel van.

Alles opgraven

"In de wet is van alles geregeld en vastgelegd. Het komt allemaal heel nauw", vertelt Jan aan Hart van Nederland. "Je komt altijd iets van resten tegen. De werkzaamheden zijn daarom ook niet zichtbaar voor anderen. We beginnen altijd met graven tot we sporen van de kist tegenkomen. Dan gaan we handmatig verder tot we alles opgegraven hebben."

Jan heeft al verschillende graven verplaatst voor woningbouw of op verzoek van nabestaanden. Maar een heel kerkhof ruimen om plaats te maken voor de industrie, heeft ook hij nog nooit meegemaakt.

