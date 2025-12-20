Volg Hart van Nederland
'Inwoners Moerdijk eisen 350 procent vergoeding bij verdwijnen dorp'

Vandaag, 11:34

De inwoners van Moerdijk leggen zich niet neer bij de voorgestelde compensatie van 100 procent voor huiseigenaren. Zij willen een vergoeding van 350 procent als hun dorp moet wijken voor uitbreiding van industrie. Dat meldt EenVandaag.

Het Brabantse dorp dreigt te verdwijnen door plannen voor nieuwe energiestations. Bewoners hebben inmiddels een advocaat ingeschakeld om hun eis kracht bij te zetten.

"Er wordt nu gezegd dat we 100 procent van de taxatiewaarde krijgen als we ons huis verkopen aan de gemeente. Maar het gaat om veel meer dan een huis alleen. Wat we hier hebben opgebouwd is niet te taxeren. We zetten daarom in op minstens 350 procent. Daarin hebben we ook andere zaken meegerekend, zoals het kopen van een nieuwe woning, verhuiskosten en de emotionele schade," zegt Marianne Quik, voorzitter van het Bewonerscollectief Moerdijk, tegen het nieuwsprogramma.

In het dorp heerst weken onzekerheid wegens de dreigende verdwijning:

Een maand geleden sloeg het nieuws in als een bom. Veel inwoners voelen zich overvallen en in de steek gelaten.

Voorlopig kunnen de 1100 inwoners nog enkele jaren blijven. In 2028 start de bouw van nieuwe energiestations, die in 2033 klaar moeten zijn.

