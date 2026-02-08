Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Lage opkomst dwingt Helmond tot creatieve verkiezingscampagne

Beleid

Vandaag, 23:17

Link gekopieerd

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond laat al jaren te wensen over. In 2022 ging slechts 40 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. Vier jaar eerder was het beeld nauwelijks beter en stond Helmond zelfs onderaan de landelijke ranglijst. Terwijl de gemiddelde opkomst in Nederland rond de 50 procent ligt, vonden ze in de Brabantse stad dat het tijd was voor een andere aanpak.

De lokale partij Helder Helmond besloot het daarom over een andere boeg te gooien en schakelde een lokaal rap- en producerduo in. Het resultaat is het nummer en de videoclip Helmond Stemt, een muzikale oproep om vooral jongeren te enthousiasmeren voor deelname aan de lokale democratie.

Boodschap moet gevoeld worden

De muziek is gemaakt door D-FISH (Pim Wilde) en Jescow (Jessie Mason Flu), beiden afkomstig uit Helmond. Zij brachten hun eigen stijl en energie in het project. Volgens de makers is een uitgebreide uitleg niet nodig: de boodschap moet vooral gevoeld worden.

Burgemeester Sjoerd Potters laat aan Hart van Nederland weten dat hij elke creatieve campagne toejuicht die inwoners bewuster maakt van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens hem is het belangrijk dat zoveel mogelijk Helmonders naar de stembus gaan, zodat de nieuwe gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de Helmondse samenleving.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Van je café tot wonen: daarom is jouw stem bij gemeenteraadsverkiezingen belangrijk
Van je café tot wonen: daarom is jouw stem bij gemeenteraadsverkiezingen belangrijk
Opkomst verkiezingen toch iets hoger dan in 2023
Opkomst verkiezingen toch iets hoger dan in 2023
Regen of zon: heeft het weer echt invloed op de verkiezingen?
Regen of zon: heeft het weer echt invloed op de verkiezingen?
Campagne roept Marokkaanse Nederlanders op te gaan stemmen
Campagne roept Marokkaanse Nederlanders op te gaan stemmen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.