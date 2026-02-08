Lage opkomst dwingt Helmond tot creatieve verkiezingscampagne

De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond laat al jaren te wensen over. In 2022 ging slechts 40 procent van de stemgerechtigden naar de stembus. Vier jaar eerder was het beeld nauwelijks beter en stond Helmond zelfs onderaan de landelijke ranglijst. Terwijl de gemiddelde opkomst in Nederland rond de 50 procent ligt, vonden ze in de Brabantse stad dat het tijd was voor een andere aanpak.

De lokale partij Helder Helmond besloot het daarom over een andere boeg te gooien en schakelde een lokaal rap- en producerduo in. Het resultaat is het nummer en de videoclip Helmond Stemt, een muzikale oproep om vooral jongeren te enthousiasmeren voor deelname aan de lokale democratie.

Boodschap moet gevoeld worden

De muziek is gemaakt door D-FISH (Pim Wilde) en Jescow (Jessie Mason Flu), beiden afkomstig uit Helmond. Zij brachten hun eigen stijl en energie in het project. Volgens de makers is een uitgebreide uitleg niet nodig: de boodschap moet vooral gevoeld worden.

Burgemeester Sjoerd Potters laat aan Hart van Nederland weten dat hij elke creatieve campagne toejuicht die inwoners bewuster maakt van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens hem is het belangrijk dat zoveel mogelijk Helmonders naar de stembus gaan, zodat de nieuwe gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de Helmondse samenleving.