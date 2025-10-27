Regen of zon: heeft het weer echt invloed op de verkiezingen?

Het wordt woensdag, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, wisselvallig herfstweer. Volgens meteoroloog Dennis Wilt blijft het onstabiel met af en toe regen, maar zijn er ook droge momenten. Toch is de grote vraag: maakt het weer echt uit voor hoeveel mensen naar de stembus gaan?

Onderzoekers hebben gekeken naar dertien eerdere Nederlandse verkiezingen en daaruit blijkt dat het weer een kleine invloed heeft op de opkomst. Op een zonnige verkiezingsdag gaan gemiddeld 1,5 procent meer mensen stemmen dan op een grijze dag. Ook de temperatuur doet iets: als het 10 graden warmer is dan normaal, stijgt de opkomst met ongeveer 1 procent.

Regen schrikt sommige kiezers af

Neerslag lijkt de grootste spelbreker te zijn. Als het echt met bakken uit de hemel komt, zo'n 25 millimeter regen of meer, blijft ongeveer 1 procent van de kiesgerechtigden thuis. Het gaat dan vaak om ouderen, mensen die zich lastig kunnen verplaatsen of kiezers met minder middelen om makkelijk naar een stembureau te gaan.

Volgens Wilt is er geen bewijs dat slecht weer één politieke partij voordeel oplevert. De invloed van regen of zon op de verkiezingsdag is klein vergeleken met andere factoren.

In totaal zijn er zo'n 9.000 stembureaus in Nederland, waardoor de meeste mensen niet ver hoeven te reizen. Dus ook al valt er woensdag een bui, het weer zal de verkiezingsuitslag waarschijnlijk nauwelijks beïnvloeden.