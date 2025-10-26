Maandagochtend code geel in westen om zware windstoten

In het westen en noordwesten van het land is maandagochtend code geel van kracht vanwege zware windstoten. De weerswaarschuwing van het KNMI geldt vanaf 05.00 uur in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland, met uitzondering van het Waddengebied.

De windstoten kunnen snelheden van tussen de 75 en 90 kilometer per uur bereiken.

Het KNMI waarschuwt dat de windstoten hinder kunnen veroorzaken voor het verkeer, vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhanger of caravan. Ook kan het afbreken van boomtakken voor ongelukken zorgen. Rond het middaguur verdwijnen de zware windstoten.