Campagne roept Marokkaanse Nederlanders op te gaan stemmen

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) start woensdag de campagne #pakjestemterug. Met sociale media en lokale bijeenkomsten wil de organisatie meer Marokkaanse Nederlanders aansporen om te gaan stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober.

Volgens SMN blijft de opkomst onder Marokkaans-Nederlandse kiezers achter bij andere groepen. Daarom worden filmpjes en oproepen verspreid via sociale media, en organiseert de organisatie bijeenkomsten in buurthuizen en moskeeën in verschillende steden. Ook richt SMN zich met speciale activiteiten op doelgroepen als vrouwen en jongeren. Het doel is het belang van stemmen te benadrukken en meer mensen te motiveren hun stem uit te brengen.

Opkomst lager dan gemiddeld

Hoogleraar sociologie Niels Spierings (Radboud Universiteit) bevestigt dat de opkomst onder Marokkaanse Nederlanders doorgaans lager ligt dan gemiddeld. Meer in het algemeen geldt dat mensen met een migratieachtergrond minder vaak stemmen dan mensen zonder migratieachtergrond.

Ruime meerderheid staat open voor digitaal stemmen bij verkiezingen. Zie het in de video hieronder:

2:02 Drukkerij in het Groningse Leek draait overuren voor Tweede Kamerverkiezingen

Spierings werkte mee aan het Nationaal Kiezersonderzoek na de Kamerverkiezingen van 2023. Toen bleek de opkomst onder kiezers met een migratieachtergrond niet lager dan gemiddeld. Volgens hem was dat een uitzondering, mogelijk veroorzaakt door de negatieve aandacht voor migratie in de campagne. "Groepen die meer discriminatie ervaren, zijn juist meer geneigd te stemmen. Of dat dit jaar opnieuw een groot thema wordt, is nog afwachten," zegt hij.

'Essentieel'

SMN-voorzitter Bouchaib Saadane benadrukt het belang van deelname: "Meedoen aan verkiezingen is essentieel om als Marokkaanse Nederlander invloed uit te oefenen, je belangen te behartigen en zichtbaar mee te tellen in de samenleving. Door te stemmen versterken we niet alleen onze eigen positie, maar ook die van de gemeenschap binnen de Nederlandse democratie."

ANP