'Nieuwe EU-regels: Nederland mag afgewezen asielzoekers buiten Europa plaatsen'

Nederland krijgt mogelijk de optie om afgewezen asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de Europese Unie te sturen. Dat plan is onderdeel van de nieuwe Europese terugkeerwet, die dinsdag wordt gepresenteerd, melden ingewijden aan De Telegraaf. Het voorstel moet een oplossing bieden voor het vastlopende terugkeerbeleid binnen de EU, maar is nog niet definitief.

De nieuwe terugkeerwet zou het mogelijk maken om afgewezen asielzoekers tijdelijk op te vangen in een land buiten de EU, terwijl zij wachten op hun uitzetting naar hun land van herkomst. Nederland heeft eerder gepleit voor dit soort maatregelen en bekijkt momenteel al de mogelijkheid om een centrum in Oeganda op te zetten.

Akram vluchtte tien jaar geleden met zijn familie van Syrië naar Nederland. Begin dit jaar keerde hij samen met zijn vader terug (zie bovenstaande video).

Op dit moment verbieden de Brusselse regels opvang buiten de EU, waardoor veel afgewezen migranten alsnog in Europa blijven. Slechts 20 procent van de mensen die de EU moeten verlaten, vertrekt daadwerkelijk. Onder druk van regeringsleiders als premier Dick Schoof en zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni komt Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) nu met een strengere aanpak.

Strengere regels voor terugkeer en inreisverboden

Naast de mogelijkheid voor uitzetcentra buiten de EU, bevat het wetsvoorstel andere maatregelen om terugkeer te vergemakkelijken. Zo moet een terugkeerbesluit in één EU-land straks in het hele Schengengebied gelden, zodat afgewezen asielzoekers zich niet opnieuw in een ander land kunnen melden. Ook wil Brussel het makkelijker maken om afgewezen asielzoekers langer vast te zetten en hen voor een langere periode een inreisverbod op te leggen.

De voorstellen zijn echter nog niet definitief. EU-lidstaten en het Europees Parlement mogen als medewetgevers nog wijzigingen aanbrengen. De nieuwe regels moeten een ontbrekend stuk in het Europese Asiel- en Migratiepact vormen, dat vanaf 2026 in werking treedt. Maar zonder streng terugkeerbeleid dreigt het hele pact vast te lopen.