Asielwetten Faber onder vuur van eigen ambtenaren

Ambtenaren van asielminister Marjolein Faber blijven grote twijfels houden over haar strenge asielwetten. Uit interne documenten, vrijgegeven door het ministerie, blijkt dat zij vraagtekens zetten bij de juridische houdbaarheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Dit komt naar voren nadat het kabinet de wetsvoorstellen vrijdag vrijwel ongewijzigd heeft goedgekeurd, ondanks een vernietigend advies van de Raad van State.

Eerder zei asielminister Faber al dat ze de wetten niet grondig gaat aanpassen, ondanks het negatief advies van de Raad van State. Dat zie je in de video bovenaan dit artikel.

'Geen positief advies'

In een interne notitie van eind februari stellen juridische specialisten van het ministerie dat zij "geen positief advies" kunnen geven over de voorstellen. Ze vrezen dat de combinatie van maatregelen tot problemen zal leiden, onder meer op het gebied van effectiviteit, juridische houdbaarheid, uitvoerbaarheid en financiële gevolgen van de beide wetten.

Fabers ambtenaren zijn het met haar eens dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen om het aantal asielzoekers omlaag te brengen en de druk op het asielsysteem te verminderen. Maar zij voorzien allerlei problemen die het behalen van deze doelen in de weg kunnen staan.

Verder waarschuwen de ambtenaren voor "negatieve consequenties" van de door hen geconstateerde problemen in het wetstraject, zonder deze verder toe te lichten. Bekend is wel dat de coalitie geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. De oppositiepartijen die Faber nodig heeft om haar plannen door de Senaat te loodsen zijn hier zeer kritisch over.

Een van de wetten regelt dat asielzoekers die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld minder rechten krijgen dan mensen die worden vervolgd om hun opvattingen, geloof of seksuele geaardheid. Het andere wetsvoorstel is een pakket van acht maatregelen met als doel het aantal asielzoekers omlaag te brengen.

Hart van Nederland/ANP